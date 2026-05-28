Adem Tırpan, İsveç Akademisi tarafından verilen “Yılın İsveççe Öğretmeni Ödülü”nün sahiplerinden biri oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü’nü belirleyen kurum olarak da bilinen İsveç Akademisi, bu yıl ödülü 4 eğitimciye verdi. Ödül alan isimler arasında, Stockholm’deki Tallbohov Lisesi’nde görev yapan Adem Tırpan da yer aldı.

Tırpan, yaptığı açıklamada ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kendisine verilecek 70 bin kronluk ödülün bir kısmını memleketi Kulu’daki bir hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi.

Ödülün 1987 yılından bu yana verildiğini ifade eden Tırpan, organizasyonun temel amacının gençlerin İsveç dili ve edebiyatına ilgisini artıran öğretmenleri desteklemek olduğunu kaydetti.