Mardin’in Savur ilçesinde bulunan ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çocukluk yıllarına tanıklık eden tarihi ev, yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştürüldü.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aziz Sancar ve eşi Gwen Boles Sancar’ın yanı sıra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Ersoy, müzenin Sancar’ın yaşamını, bilimsel çalışmalarını ve başarılarını gelecek kuşaklara aktaracağını belirtti.

Aziz Sancar’ın başarı hikâyesinin Savur’dan başlayarak uluslararası bilim dünyasına uzandığını vurgulayan Ersoy, bilim insanının çalışmalarının Türkiye’de yetişen araştırmacıların neler başarabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Müzenin yalnızca Sancar’ın hayatını anlatan bir mekân olmayacağını belirten Ersoy, çocukların ve gençlerin burada kendi hedefleri için ilham bulmasını amaçladıklarını söyledi.

Ersoy ayrıca bilimsel başarıya ulaşmada sabır, emek, azim ve öğrenme isteğinin önemine dikkat çekti.

TARİHİ TAŞ YAPI RESTORE EDİLDİ

Geçmişi 1938 öncesine uzanan tarihi evde, özgün mimari dokunun korunması amacıyla kapsamlı restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yapısal güçlendirme, taş temizliği, sıva, derz ve yalıtım uygulamaları yapıldı. Binanın geleneksel mimari özelliklerinin korunması için çeşitli mimari unsurlar üzerinde de titizlikle çalışıldı.

Dört katlı taş yapının 395 metrekarelik birinci katı müze olarak düzenlendi. Üç ayrı salonda Aziz Sancar’ın yaşamını ve bilimsel kariyerini anlatan materyallerin sergilenmesi için özel alanlar oluşturuldu.

DİPLOMALARI, ÖDÜLLERİ ZİYARETÇİ İLE BULUŞACAK

Müzede Aziz Sancar’ın çocukluk yıllarından bilim dünyasındaki uluslararası başarılarına uzanan yaşam öyküsünü anlatan fotoğraflar yer alacak.

Sergide ayrıca Sancar’ın diplomaları, cübbeleri, tıp aletleri, ödülleri, kendisine verilen hediyeler ve bilimsel çalışmalarına ilişkin dosyalar ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Hazırlanan sergi alanlarıyla bilim insanının yaşam yolculuğunun ve çalışmalarının farklı dönemlerinin ziyaretçilere aktarılması hedefleniyor.

BİNANIN BAZI KATLARI GENÇLERE AYRILACAK

Aziz Sancar’ın çocukluk evinin yalnızca müze olarak değil, aynı zamanda bilim ve eğitim alanında da kullanılması planlanıyor.

Bakan Ersoy’un açıklamasına göre, müze olarak düzenlenen birinci kat ile bodrum dışındaki diğer katların Mardin Valiliği tarafından okuma salonu ve bilim merkezi olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.