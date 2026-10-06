2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan MIT profesörü Daron Acemoğlu, ABD'nin en çok izlenen haber programlarından 60 Minutes'a konuk oldu. Röportajda yapay zekanın ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendiren Acemoğlu, teknolojik dönüşümün çalışma hayatında ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

İŞSİZLİKTE HIZLI BİR YÜKSELİŞ

Yapay zekanın yeni iş alanları oluşturacağına ilişkin beklentilerin, ortadan kalkabilecek mesleklerin sayısıyla karşılaştırıldığında yeterli olmayabileceğini belirten Acemoğlu, bu durumun işsizlikte hızlı bir yükselişe yol açabileceğini ifade etti.

‘DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİK’

Yapay zekanın ekonomik dönüşümünün geçmişteki büyük teknolojik değişimlerden farklı bir hızda ilerlediğine dikkat çeken Acemoğlu, Sanayi Devrimi'nin ilk döneminin yaklaşık 80 yıl sürdüğünü hatırlattı.

Bugün benzer ölçekteki bir dönüşümün çok daha kısa sürede gerçekleştiğini belirten Nobel ödüllü ekonomist, yapay zekanın ortaya çıkaracağı yeni istihdam olanaklarının, teknolojinin bazı işleri ortadan kaldırmasıyla oluşacak kaybı karşılamayabileceğini savundu.

'10 YIL İÇİNDE 3 KATINA ÇIKABİLİR'

Acemoğlu'na göre yapay zekanın oluşturacağı yeni pozisyonlarda çalışacak kişi sayısı, bu teknoloji nedeniyle mevcut işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan insanların sayısının oldukça altında kalabilir. Daron Acemoğlu, yapay zekâ konusunda otomasyon odaklı mevcut yaklaşımın sürdürülmesi hâlinde önümüzdeki 10 yıl içinde işsizliğin üç katına çıkabileceğini belirtti.