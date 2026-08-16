Bunun için nohutlar bir gece önceden suya konuluyor ve içine 1 tatlı kaşığı karbonat ekleniyor. Sabah olduğunda bekletme suyu tamamen dökülüyor, nohutlar iyice durulandıktan sonra temiz suyla pişiriliyor. Bu yöntem tanelerin daha kısa sürede yumuşamasını sağlıyor.

NOHUDUN DAHA ÇABUK YUMUŞAMASINI SAĞLIYOR

Karbonat, ıslatma suyunu daha alkali hale getiriyor. Bu ortam nohudun hücre yapısındaki bazı bileşenlerin daha kolay parçalanmasını sağladığı için taneler normalden daha hızlı yumuşuyor. Özellikle uzun süredir bekleyen ve pişmesi zorlaşan kuru nohutlarda fark daha belirgin olabiliyor.

Yöntem yalnızca pişirme süresini kısaltmak için kullanılmıyor. Daha yumuşak ve kolay ezilen nohut elde edildiği için humus yaparken de karbonattan yararlanılıyor. Böylece nohutların püre haline getirilmesi kolaylaşıyor ve daha pürüzsüz bir kıvam elde edilebiliyor.

FAZLASI NOHUDUN DOKUSUNU BOZABİLİR

Karbonatta miktarı artırmak nohudun daha iyi pişeceği anlamına gelmiyor. Gereğinden fazla kullanıldığında taneler aşırı yumuşayıp dağılabilir ve nohutta istenmeyen bir tat bırakabilir. Bu nedenle büyük bir tencere nohut için bile küçük miktarlar yeterli oluyor.

Nohutların akşamdan karbonatlı suda bekletilmesi, ertesi gün suyunun tamamen değiştirilmesi ve tanelerin durulanması en pratik yöntemlerden biri. Ardından nohutlar temiz suya alınarak normal şekilde pişirilebiliyor. Böylece özellikle sert kalan nohutların yumuşaması için uzun süre tencerenin başında beklemek gerekmiyor.