

Kuru bakliyatlar arasında pişirme süresi en uzun olanlardan biri olan nohut, doğru şekilde hazırlanmadığında uzun süre ocakta kalabiliyor. Ancak birkaç basit yöntemle hem pişirme süresini azaltmak hem de tanelerin ideal kıvama ulaşmasını sağlamak mümkün.

Nohudun daha kolay pişmesi için hazırlığa bir gece önceden başlamak gerekiyor. Nohutları geniş bir kaba aldıktan sonra üzerini birkaç parmak aşacak kadar su ekleyip yaklaşık 8-12 saat bekletmek, tanelerin su çekerek yumuşamasını sağlıyor.

Ertesi gün nohutların ıslatma suyu mutlaka dökülmeli ve bakliyatlar bol suyla durulanarak temiz suyla pişirilmeli.

KARBONAT KULLANACAKSANIZ ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

Özellikle sert kalan nohutlarda ıslatma suyuna az miktarda karbonat eklemek işe yarayabilir. Yaklaşık 500 gram kuru nohut için yarım çay kaşığı karbonat yeterli olabilir. Karbonat, nohutların daha hızlı yumuşamasına yardımcı olurken fazla kullanılması tanelerin dokusunu bozabilir ve yemeğin tadını etkileyebilir.

DOMATES VE LİMONU BAŞTA EKLEMEYİN

Nohudun bir türlü yumuşamamasının nedenlerinden biri de asitli malzemelerin erken kullanılması olabilir. Domates, salça, limon suyu ve sirke gibi malzemeler pişirme sürecinin başında eklendiğinde nohudun yumuşaması gecikebilir. Bu nedenle nohutların öncelikle büyük ölçüde yumuşaması, ardından domates veya salçanın yemeğe ilave edilmesi daha iyi sonuç verebilir.

NOHUTUN ESKİ OLMASI DA SÜREYİ UZATIYOR

Tüm hazırlıklar doğru yapılmasına rağmen nohut hâlâ sert kalıyorsa sorun pişirme yönteminden kaynaklanmayabilir. Uzun süre beklemiş kuru nohutlar suyu daha zor çekebilir ve yumuşamaları daha uzun sürebilir.

Bu yüzden mümkün olduğunca yeni mahsul nohut tercih etmek ve kuru bakliyatları serin, kuru ve uygun koşullarda saklamak önem taşıyor.

DÜDÜKLÜ TENCEREYLE SÜREYİ KISALTIN

Önceden ıslatılmış nohut, düdüklü tencerede normal tencereye kıyasla çok daha kısa sürede pişebilir. Gerekli süre nohudun yaşına, miktarına ve kullanılan düdüklü tencerenin özelliklerine göre değişebilir.

Doğru ıslatma, uygun pişirme yöntemi ve malzemelerin doğru zamanda eklenmesiyle nohutların dışı dağılmadan, içi ise kolayca ezilecek kadar yumuşak bir kıvama ulaşması mümkün.