Baklagil yemeklerinin uzun hazırlık ve pişirme süresi gerektirdiği düşünülse de bazı tarifler bu algıyı tamamen değiştiriyor. Konserve nohut kullanıldığında kalamarlı nohut yemeği yalnızca 20 dakikada hazırlanabiliyor.

Tarifin hazırlanışı da oldukça pratik. Öncelikle soğan, sarımsak ve domates soteleniyor. Ardından kalamar ekleniyor ve kısa süre pişiriliyor. Son olarak nohut ile balık suyu ilave edilerek tüm malzemeler birlikte pişiriliyor. Hazır balık suyu kullanmak isteyenler için de tarif kolayca uygulanabiliyor.

Üstelik bu yemek yalnızca hızlı hazırlanmasıyla değil, ertesi gün de lezzetini korumasıyla öne çıkıyor. Bu nedenle işe götürülecek pratik yemekler arasında da değerlendirilebilir. Hazırlanan yemek kolayca yeniden ısıtılabiliyor.

Tarifte kalamar yerine mürekkep balığı veya bebek kalamar da kullanılabiliyor. Böylece aynı temel tarif, farklı deniz ürünleriyle de hazırlanabiliyor.