Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia, sanayi kuruluşlarına özel kablosuz iletişim ağları sağlayan Enterprise Campus Edge (ECE) birimini Alman yatırım grubu Aurelius'a devretme kararı aldı. Şirket, 13 Ekim'de yaptığı duyuruda Aurelius ile bağlayıcı bir satış anlaşması imzaladığını açıkladı. İşlemin tamamlanması için gerekli düzenleyici onayların alınması ve çalışan temsilcileriyle yürütülecek süreçlerin sonuçlandırılması gerekiyor. Taraflar, devrin 2027'nin ilk altı ayında tamamlanmasını hedefliyor. Anlaşmanın finansal koşulları, satış bedeli ve Nokia'nın bu işlemden elde edeceği nakit akışı gibi rakamlar ise paylaşılmadı.

"GÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALTYAPIYA SAHİP"

Satışa konu olan ECE birimi, sıradan tüketicilere internet hizmeti sunan bir operatör değil. Birim, fabrikalar, madenler, lojistik merkezleri, havaalanları, limanlar ve elektrik üretim tesisleri için özel kablosuz altyapılar geliştiriyor. Dünya genelinde yaklaşık 900 kurumsal müşteriye hizmet veren bölümün portföyünde, dünyanın en büyük şirketlerini sıralayan Fortune 500 listesindeki işletmeler de yer alıyor. Bu sistemler, üretim makinelerini, sensörleri, taşıma araçlarını ve çalışanları güvenli ağlar üzerinden birbirine bağlayarak fabrikalardaki robotların, madenlerdeki uzaktan kumandalı makinelerin ve limanlardaki otomatik taşıma sistemlerinin daha güvenilir çalışmasını sağlıyor.

Nokia'nın elden çıkardığı birimin faaliyetleri, sanayide giderek önem kazanan özel 4G ve 5G ağlarına dayanıyor. Genel kullanıma açık mobil şebekelerden farklı olarak bu ağlar, belirli bir işletmenin ihtiyaçlarına göre kuruluyor. Amaç, üretim faaliyetleri için güvenilir bağlantı sağlamak ve kritik verilerin işletmenin denetiminde kalmasını mümkün kılmak. ECE, endüstriyel iletişim cihazlarının yanı sıra verilerin üretim tesisinde işlenmesine olanak tanıyan uç bilişim sistemleri ve yapay zekâ destekli endüstriyel uygulamalar da sunuyor. Uç bilişim teknolojisi sayesinde makinelerden gelen veriler uzak bir veri merkezine gönderilmeden doğrudan işletme içinde değerlendirilebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle hızlı karar verilmesi gereken otomasyon uygulamalarında gecikmeyi azaltmayı ve veri güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Aurelius, satın aldığı şirketleri yeniden yapılandırmaya ve büyütmeye odaklanan Alman yatırım gruplarından biri. Aurelius'un IV ve V numaralı fonlarında yönetici olan Fabian Steger, ECE'nin güçlü teknolojik altyapısına ve küresel müşteri tabanına dikkat çekti. Steger, şirketin özel 5G ağları ve endüstriyel uç bilişim alanındaki konumunun bağımsız bir işletme olarak büyümesi için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Aurelius, satın alma sonrasında ürün yelpazesini genişletmeyi ve özellikle yapay zekâ destekli endüstriyel otomasyon uygulamalarında yeni iş alanları oluşturmayı planlıyor. Bu strateji, ECE'nin yalnızca kablosuz ağ ekipmanı sağlayan bir işletme olmaktan çıkarak daha geniş kapsamlı endüstriyel teknoloji çözümleri geliştirmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak yeni yatırım programının büyüklüğü veya bu hedefler için ayrılacak finansman henüz açıklanmadı.

Nokia'nın ECE biriminden çıkma planı tamamen yeni bir gelişme değil. Şirket, 23 Temmuz 2026 tarihli finansal açıklamasında ECE ile sabit kablosuz erişim cihazları işini sürdürülecek temel faaliyetlerin dışında sınıflandırmıştı. O tarihte ECE'nin satışı için anlaşmaya varılma olasılığının yüksek olduğu belirtilmiş ancak alıcı açıklanmamıştı. Nokia, sabit kablosuz erişim cihazları işinin Inseego'ya satışını ise 1 Ekim'de tamamladı. 13 Ekim'deki yeni duyuru, yaklaşık 900 müşterili ECE işinin alıcısının belli olması ve bağlayıcı satış anlaşmasının imzalanması oldu. Nokia Kurumsal Gelişimden Sorumlu Üst Yöneticisi Konstanty Owczarek, işlemin şirketin sermayesini ve kaynaklarını uzun vadede daha fazla değer oluşturabileceği alanlara yönlendirme stratejisini desteklediğini ifade etti. Satışın tamamlanmasının ardından ilgili çalışanların yürürlükteki yerel mevzuat ve süreçler çerçevesinde yeni işletmeye geçmesi bekleniyor. Etkilenecek çalışan sayısı ise açıklanmadı.

Nokia'nın satmaya hazırlandığı özel kablosuz ağ teknolojileri Türkiye sanayisi açısından da önem taşıyor. Şirket, 2021 yılında Arçelik ve Türk Telekom ile Türkiye'deki üretim tesislerine yönelik özel kablosuz ağ projesinde iş birliği yapmıştı. 2022 yılında ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın teknoloji merkezi MEXT ile özel 5G ağları alanında ortak çalışma duyurulmuştu. İstanbul'daki MEXT Teknoloji Merkezi için açıklanan projede, Nokia'nın Digital Automation Cloud çözümünün ondan fazla endüstriyel uygulamanın bağlantısını sağlaması öngörülmüştü. Ancak bu anlaşmalar geçmiş yıllarda duyurulan ayrı projeler. Nokia'nın 13 Ekim tarihli satış açıklamasında Türkiye'deki hangi sözleşmelerin yeni şirkete devredileceğine ilişkin bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla Türkiye'deki mevcut projelerin doğrudan satış kapsamına girdiği veya hizmet sağlayıcılarının değişeceği sonucuna varmak mümkün değil. Şirketlerin önümüzdeki dönemde açıklayacağı geçiş planı, mevcut müşterilere verilen hizmetlerin ve devam eden projelerin nasıl yönetileceğini netleştirecek.