Süper Lig'in 31. haftasında takımların sahaya çıkarken taşıdığı "Doğal olan normal doğum" pankartına ilişkin tartışmalar devam ederken Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Buna göre özel tıp merkezlerinde artık planlı sezaryenle doğum yasak olacak.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı çerçevesinde hazırlanan bu düzenlemeyle birlikte, doğum yapmak isteyen tıp merkezlerinde doğum ünitesi kurma şartı getirildi. Ancak, ameliyathanesi bulunmayan merkezlerde doğum ünitesine müsaade edilmeyecek.

Yayımlanan yönetmelikte öne çıkan maddeler şu şekilde sıralandı:

"TIBBI GEREKÇE ŞARTI"

Planlı sezaryen yasağı: Artık tıbbi bir gerekçe gösterilmediği sürece, sezaryen doğumlar gerçekleştirilemeyecek.

Doğum ünitesi standartları: Doğum salonlarının minimum 16 metrekare büyüklüğünde olması, ameliyathaneye kolay ulaşılabilecek bir konumda ve ana sirkülasyon alanlarından uzak bir yerde bulunması şart koşuldu.

Dijital kayıt sistemi: Doğumla ilgili tüm kayıtlar elektronik ortamda tutulacak ve merkezi bir bildirim sistemine entegre edilecek.

Denetimlerin sıklaştırılması: Tıbbi uygulamaların bilimsel standartlara uygunluğu düzenli ve daha sıkı şekilde denetlenecek.

Cerrahi birim imkânı: Uzman doktor sayısının 10 ve üzerinde olduğu merkezlerde cerrahi müdahale birimi kurulmasına olanak tanınacak.

İşte ilgili madde:

"Tıp merkezinde normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde Ek-4/Ç’de yer alan kriterler kapsamında kuruluş bünyesine doğum ünitesi eklenmesi zorunludur. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmez. Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamaz."