Arjantin ile Brezilya sınırında bulunan Iguazu Şelaleleri'nde, 26 Ekim'de saniyede 17 bin 700 metreküp su akışı kaydedildi. Bu miktar, her saniye 17,7 milyon litre suyun şelalelerden geçtiği anlamına geliyor. Normal şartlarda saniyede yaklaşık 1.500 metreküp olan su debisinin bu seviyeye ulaşması, bölgedeki yetkilileri harekete geçirdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ŞELALENİN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Su seviyesindeki ani yükselişin, özellikle Brezilya tarafında günlerdir etkili olan yoğun yağışlardan kaynaklandığı belirtildi. Yağışların ardından Iguazu Nehri'ndeki su miktarı hızla artarken şelalelerden dökülen suyun gücü de katlandı.

Brezilya'nın Paraná eyaletindeki enerji şirketi Copel'in verilerine göre, şelale çevresindeki nehir seviyesi 48 saatten kısa sürede 3,51 metreden 5,45 metreye yükseldi.

Artan su miktarı, şelalelerin doğal görünümünde dikkat çekici değişikliklere neden oldu. Normalde birbirinden ayrı görülen bazı su akıntıları birleşirken, suyun taşıdığı toprak ve tortular nedeniyle şelalenin bazı bölümlerinde kızılımsı bir renk oluştu.

Bölgedeki en etkileyici noktalardan biri olan San Martín Şelalesi'nde de su akışının gücü belirgin şekilde arttı. Yetkililer, akıntının şiddetlenmesi nedeniyle ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için önlemler aldı.

TURİSTİK GEZİ ALANLARI KAPATILDI

Olağanüstü su artışı üzerine Arjantin tarafındaki Iguazu Milli Parkı'nda bazı yürüyüş güzergahları geçici olarak kapatıldı. Özellikle su seviyesine yakın konumda bulunan Üst Tur Güzergâhı'na ziyaretçi girişine izin verilmedi.

Buna karşılık Alt Tur Güzergahı ve Yeşil Patika ziyaretçilere açık tutuldu. Şelalenin en çok ilgi gören noktalarından Şeytan Boğazı'na ulaşımı sağlayan yürüyüş yolu ise ağustos ayından bu yana uygulanan önleyici tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.

Yetkililer, su debisindeki değişimi yakından takip ederek kapatılan alanların yeniden açılması için güvenli koşulların oluşmasını beklediklerini bildirdi.

Öte yandan su seviyesindeki yükseliş yalnızca şelale çevresini etkilemedi. Arjantin Ulusal Su Enstitüsü, Iguazu ve Paraná nehirlerinin çevresindeki bazı yerleşimlerde su seviyelerinin alarm ve tahliye eşiklerine ulaştığını açıkladı.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde beklenen yeni yağışların nehirlerdeki su seviyesini yeniden yükseltebileceğine dikkat çekerken, bölgedeki izleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.