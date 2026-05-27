Emmanuel Macron, Jonas Gahr Støre ile Paris’te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Elysee Sarayı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Norveç’in Fransa’nın “ileri nükleer caydırıcılık” girişimine katılmayı kabul ettiğini duyurdu.

Macron, Norveç’in Avrupa güvenliği açısından önemli bir ortak olduğunu belirterek, “Bu adım ortaklığımız için çok önemli bir aşama olacak” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında daha önce Oslo’da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin hız kazandığını kaydeden Macron, bugün imzalanan Narvik Anlaşması’nın da karşılıklı yardımlaşma ve askeri koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Anlaşmanın; hava savunması, Arktik bölgesi ve uzay alanlarında işbirliğini geliştirmeyi kapsadığı belirtildi.

Öte yandan Macron, mart ayında Fransa’nın nükleer caydırıcılık doktrininde değişikliğe gidildiğini açıklamış ve “ileri caydırıcılık” yaklaşımının Avrupalı müttefiklerin Fransız nükleer tatbikatlarına katılımını içereceğini duyurmuştu.