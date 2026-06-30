2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan son 32 turu maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın öne çıkan takımlarından olan Norveç ile Fildişi Sahili, Dallas’ta kozlarını paylaştı. Norveç, son dakikalarda bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazandı. Norveç’e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Nusa ve 86. dakikada Erling Haaland kaydetti. Fildişi’nin tek golü ise 74. dakikada Amad Diallo attı. Fildişi Sahili'nde Beşiktaşlı Agbadou ve Trabzonsporlu Oulai maça ilk 11’de başladı. Galatasaraylı Singo ise maçta süre almadı. Son 16’ya yükselen Norveç, 5 Temmuz’da New York’taki New Jersey Stadı’nda Brezilya ile çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

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