2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Miami’de oynanan mücadelede İngiltere ile Norveç karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında tempo yükselirken, İngiltere’nin bulduğu beraberlik golü öncesinde yaşanan bir detay maçın önüne geçti.

KAMERANIN KABLOSUNA ÇARPTI İDDİASI

İddialara göre İngiltere’nin golünden önce kullanılan kale vuruşunda top, stadyumdaki tepe kamerasının kablosuna çarparak yön değiştirdi. Pozisyonun devamında Jude Bellingham ceza sahasına girerek golünü kaydetti ve skoru 1-1’e getirdi.

VAR'A GİDİLMEDİ

Ancak bu pozisyonda VAR incelemesine gidilmemesi dikkat çekti.

Norveç cephesi, hakemlerin ve VAR’ın bu teması fark etmemesine tepki gösterdi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre topun oyun sırasında yabancı bir cisme temas etmesi halinde maçın durdurulması ve hakem atışıyla yeniden başlatılması gerekiyor. Pozisyonun gözden kaçması nedeniyle kuralın uygulanmadığı ifade edildi.