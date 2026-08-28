Norveç, 35 yıldır tahtta oturan Kral 5. Harald'ın vefatı nedeniyle yas ilan etti. Kral, bir süredir tedavi gördüğü nadir kan hastalığı nedeniyle kaldırıldığı ulusal hastanede yaşamını yitirdi.

Oslo'daki Kraliyet Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, Harald'ın yerel saatle cuma günü 06.35'te huzur içinde vefat ettiği bildirildi. Ölüm haberinin ardından saray çatısındaki kraliyet bayrağı yarıya indirildi.

"HALKIN KRALI" OLARAK ANILIYOR

Vefatından sonraki 24 saat içinde kraliyet ailesi üyeleri hastanede Harald'ı ziyaret etti. Vatandaşlar da sarayın önüne çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Monarşiyi modernleştiren, halktan biriyle evlenen ve ülkenin zorlu dönemlerinde birleştirici bir figür olarak öne çıkan Harald, halk tarafından mütevazı ve saygın kişiliğiyle "Halkın Kralı" olarak anılıyordu.

Harald, 14. yüzyıldan bu yana Norveç'te doğan ilk Norveç kralı unvanına sahipti. 2011 yılında Oslo ve Utoya Adası'nda yaşanan terör saldırılarının ardından halka seslenmiş, Norveçlilere birbirlerine destek olmaları ve korkuya teslim olmamaları çağrısında bulunmuştu.

TAHTA OĞLU HAAKON GEÇTİ

Kral 5. Harald'ın ardından tahta geçen yeni Kral Haakon, annesi Kraliçe Sonja, kız kardeşi Prenses Martha Louise ve altı torunu ile birlikte yaşayacak. Harald'ın saltanatı, babası Kral 5. Olav'ın 1991'deki vefatıyla başlamıştı.

21 Şubat 1937'de Oslo yakınlarındaki Skaugum malikanesinde doğan Harald, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının Norveç'i işgali üzerine annesi ve kardeşleriyle ABD'ye sığınmıştı. Savaşın ardından ülkesine dönerek eğitimini ve askeri hizmetini tamamladı. 1957 yılında Veliaht Prens ilan edildi.

İş insanı bir babanın kızı olan Sonja Haraldsen ile tanışan Veliaht Prens Harald, dönemin Kralı 5. Olav'ın bir Avrupa prensesiyle evlenmesini istemesi nedeniyle dokuz yıl beklemek zorunda kaldı. Sonja ile evlenmesine izin verilmediği takdirde hiç evlenmeyeceğini belirten Harald, babasının onayını alarak 29 Ağustos 1968'de Oslo Katedrali'nde evlendi.

Sporcu kimliğiyle de tanınan Harald, başarılı bir yelken sporcusuydu. Norveç'i Olimpiyat Oyunları'nda üç kez temsil etmişti.