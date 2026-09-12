Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamayla Kral V. Harald'ın ablası Prenses Astrid'in vefatı büyük üzüntüyle duyuruldu. Kraliyet ailesi, "Prenses Astrid'in vefat haberini büyük üzüntüyle duyuruyoruz" ifadesini kullandı. "CENAZE TÖRENİNE KATILMIŞTI" Açıklamada, Kral V. Harald'ın 28 Ağustos'ta yaşamını yitirdiği ve bunun ardından ablasının da öldüğü kaydedildi. Prenses Astrid'in, kardeşi için başkent Oslo'da 9 Eylül'de düzenlenen cenaze törenine katıldığı anımsatıldı. 1932'de doğan Prenses Astrid, annesi Martha'nın 1954'te ölümünün ardından 22 yaşında Norveç'in "First Lady'si" olmuştu. Harald'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl bu görevi yöneten Astrid, sonraki yıllarda da kraliyet görevlerini sürdürmüştü. Kral V. Harald, 21 Şubat 1937'de doğmuş ve babasının 1991'de ölümünün ardından kral unvanını almıştı. 89 yaşındaki Harald, 28 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

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