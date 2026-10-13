Norveç'te eylül ayında düzenlenen ve olası bir savaş durumunda Oslo Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıkları kapsayan Hovedstad Tatbikatı'nda akıllı araçlar, benzeri görülmemiş bir istihbarat krizine sebep oldu.

Norveç basınında yer alan habere göre, tatbikata katılan İç Güvenlik Kuvvetleri (Heimevernet) personeli, kiralık araçların çevrelerinde gerçekleşen askeri faaliyetleri görüntüleyip kaydettiğini keşfetti.

Askerlerin talep etmediği ve varlığından haberdar olmadığı kayıt sistemi, tatbikat boyunca gizli askeri bilgileri araçların hafızasında sakladı.

Araçların hafızasında bulunan görüntülerde askerlerin araçlara giriş çıkışları, kimleri taşıdıkları, hangi güzergahları kullandıkları ve belirli noktalarda ne kadar süre kaldıkları yer aldı.

Ancak en ciddi güvenlik riski, askeri tesislerin giriş kapılarında ortaya çıktı. Askerlerin kapıları açmak için kullandığı güvenlik kodları da araçların kameralarına yansıdı.

ASKERLERİN UMRUNDA OLMADI

Tatbikata katılan Teğmen Fredrik Blanck, Dagens Næringsliv'e yaptığı açıklamada, araçlarda kayıtlı videoları askerlerin fark ettiğini belirterek görüntülerde askerlerin hareketlerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğunu anlattı.

Blanck, bu kayıtların yabancı aktörlerin eline geçmesi durumunda askeri faaliyetlerin ve güvenlik düzenlemelerinin açığa çıkabileceği uyarısında bulundu.

Asıl garip olan ise, askerlerin bu açığa olan kayıtsızlığı oldu. Norveç basınına göre, tatbikat sırasında yeterli sayıda alternatif araç bulunmaması nedeniyle kiralık otomobiller görevlerde kullanılmayı sürdürdü.

Görevli askerlerin araçların kendilerini kaydettiğini fark etmesinden sonra da aynı araçları kullanmaya devam etmesi tepkilere neden oldu.

Tatbikatın ardından araçlarda bulunan görüntüler silindi. Ancak kayıtların yalnızca araçların kendi hafızalarında mı tutulduğu, yoksa başka sistemlere de aktarılıp aktarılmadığı bilinmiyor.

Bu belirsizlik, askeri bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali konusunda endişelere neden oldu.

BİLGİLER ÇİN'E Mİ GİTTİ?

Tatbikatta kullanılan en az iki otomobilin Çinli Deepal markasına ait olduğu belirtildi.

Haberlerde kiralama şirketinin Volvo Cars üzerinden Çinli Geely grubuyla olan kurumsal bağlantısına da dikkatlerden kaçmadı.

Volvo Cars'ın çoğunluk hisseleri Geely'ye ait. Ancak araçların Çin menşeli olmasının doğrudan Çin'i zan altdında bırakmadığı vurgulandı.

Volvo Cars ise Çinli hissedarlık yapısının tek başına güvenlik riski oluşturduğu değerlendirmesini reddederek Geely ile veri paylaşımının hukuki dayanak gerektirdiğini vurguladı.

Norveç Silahlı Kuvvetleri, olayın ayrıntılarını değerlendirmekten kaçınırken modern araçlar ve elektronik cihazların oluşturabileceği güvenlik risklerinin farkında olduklarını bildirdi.

Ordu yetkilileri, belirli ülkelerde üretilen otomobillere yönelik genel bir yasak getirilmesinin şu aşamada gündemde olmadığını, gerekli görülen yerlerde ek güvenlik önlemleri uygulanabileceğini belirtti.