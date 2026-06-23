Norveç ile Irak, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu maçında New Jersey Stadı’nda kozlarını paylaştı. Gol düellosunda kazanan 3-2 ile Norveç oldu.

Norveç’e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Marcus Pedersen ve 48 ve 58. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Senegal’in sayılarını ise 53 ve 90’da Ismaila Sarr attı.

Puanını 6’ya yükselten Norveç, son 32 turuna yükselmeyi başardı. Norveç, gruptaki son maçında bir diğer 6 puanı bulunan Fransa ile liderlik maçına çıkacak. Senegal ise 0 puanda kaldı. Senegal son maçında Irak ile en iyi üçüncüler listesine girmek için mücadele verecek.

HAALAND, MESSİ VE MBAPPE'Yİ TAKİPTE

Irak karşısında 2 gol atan Erling Haaland, Senegal filelerini de 2 kez havalandırdı. Yıldız golcü Messi ve Mbappe'nin şov yaptığı günü boş geçmedi. Şu ana kadar 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Messi 5 gol atarken, Mbappe ve Haaland'ın ise turnuvada 4 golü bulunuyor.