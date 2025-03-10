Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen Anlaşması, geçtiğimiz cuma günü yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi. Bu karar doğrultusunda, Türk vatandaşları artık takımadalarda mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma yapma hakkına sahip oldu.

Norveç genel göç politikaları gereği yabancı ülke vatandaşlarına doğrudan vatandaşlık vermiyor.

NTV'de yer alan habere göre; Türk vatandaşları, Svalbard takımadalarının kara suları, fiyortları ve limanlarına giriş, adalarda oturma, bölgedeki balıkçılık ve avlanma faaliyetlerinde bulunma, denizcilik, endüstriyel faaliyetler, madencilik ve ticaret yapma hakları kazandı.

Adalarda mülk edinme, ikamet etme, balıkçılık yapma hakkı

1596 yılında keşfedilen ve neredeyse tamamen buzla kaplı olan adalar, 1925 yılında Norveç’e bağlı olarak hak tanındı. Dünyanın en kuzeyindeki idari merkez olarak bilinen bölgede, bir anlaşma çerçevesinde 40 kadar ülkeye yerleşim kurma hakkı verildi. Türkiye de bu egemen devletler arasında yer alıyor ve anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk vatandaşları, bölgede oturum hakkı kazandı. Geçmişte, bu hakkı yalnızca Rusya ve Norveç gibi diğer egemen devletler kullanıyordu.

Paris'te 9 Şubat 1920 tarihinde imzalanan ve 1925 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşma, Norveç’in Svalbard takımadaları üzerindeki egemenliğini tanırken, anlaşmaya taraf olan diğer ülkelerin vatandaşlarına adalarda mülk edinme, ikamet etme, balıkçılık ve madencilik faaliyetlerinde bulunma ile bilimsel araştırma yapma hakkı tanımaktadır.

Norveç'in resmi web sitesinde, Svalbard'a seyahat etmek için birden fazla vize almanın gerektiği belirtiliyor. Siteye göre, "Vize başvurusu yaparken 2 veya daha fazla giriş için başvurmanız önemlidir. Çünkü Svalbard, Norveç'in bir parçası olmasına rağmen Schengen bölgesine dahil değildir. Schengen bölgesine giriş için vize almanız gerekiyorsa, Svalbard ziyaretinizin ardından Norveç’e veya Schengen bölgesine geri dönüş için de vize almanız gerekecektir."

Svalbarda'da oturum için hangi belgelere gerek var?

Norveç resmi makamlarının verdiği bilgiye göre, Svalbard'a seyahat etmek için Schengen vizesi gerekmiyor. Ancak, iş bulmak ve konut temin etmek zor olduğundan, bölgeye gitmeden önce iş ve konut düzenlemeleri yapılması gerektiği vurgulanıyor. Oturum koşullarına dair açıklamalar ise şu şekilde:

Yabancıların Svalbard'a seyahat etmek için Norveç yetkililerinden vize veya çalışma ve oturma izni almasına gerek yoktur. Ancak, Schengen Bölgesi için vize gereksinimi olan yabancı vatandaşların anakara Norveç üzerinden Svalbard’a giderken Schengen vizesine sahip olmaları gerekir. Svalbard'da kaldıktan sonra Schengen Bölgesi'ne (anakara Norveç) geri dönmek için çift girişli vize almak önemlidir.

İş bulamayan kişilerin konut edinmesi zordur. Norveç devleti, Svalbard'daki neredeyse tüm araziye sahiptir, bu nedenle pratikte kendi evinizi inşa etmek için arsa satın almak mümkün değildir. Bazı özel konutlar kiralık arazilere inşa edilmiştir ve bu konutlar özel kişilere satılmış veya kiralanmıştır. Konut fiyatları oldukça yüksektir.

Bu nedenle, Svalbard’a gitmeyi planlayan kişilere, bölgeye gelmeden önce iş ve konut temin etmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, oturum izni almak için ada valisinin onayı da gerekmektedir.

Spitsbergen Anlaşması nedir?

Spitsbergen Anlaşması, 9 Şubat 1920’de Paris’te imzalanıp 1925’te yürürlüğe giren uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşma, Norveç’in Svalbard takımadaları üzerindeki egemenliğini tanırken, taraf ülke vatandaşlarına bölgede çeşitli haklar sunmaktadır.

Türkiye’nin Spitsbergen Anlaşması’na taraf olmasıyla birlikte, Türk vatandaşları artık Svalbard’da mülk edinebilecek, oturma izni alabilecek ve belirli ticari faaliyetlerde bulunabilecek.

Anlaşmanın temel amacı, Svalbard’ın doğal kaynaklarının taraf ülkeler tarafından eşit şekilde kullanılması ve bölgenin barışçıl amaçlarla değerlendirilmesidir. Bu çerçevede, bilimsel araştırma, balıkçılık, madencilik ve denizcilik gibi alanlarda faaliyet gösteren ülkelere belirli avantajlar sağlanmaktadır.