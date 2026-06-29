Norveç merkezli teknoloji girişimi Flocean, okyanus derinliklerindeki doğal hidrostatik basıncı kullanarak deniz suyunu tatlı suya dönüştüren dünyanın ilk ticari deniz altı arıtma sistemini devreye alıyor. Geleneksel ters osmoz yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen bu sistem, ilk ticari faaliyetine Norveç’te başlıyor.

YÜZDE 50 ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Kıyı şeritlerinde kurulan geleneksel arıtma tesisleri, suyu filtrelerden geçirmek için yüksek elektrik tüketen pompalara ihtiyaç duyarken; yeni teknolojide arıtma modülleri denizin 400 ila 600 metre derinliğine yerleştiriliyor. Bu derinlikte oluşan yaklaşık 50 barlık doğal su basıncı, filtrasyon işlemi için gerekli olan enerjiyi doğrudan sağlıyor. Bu yöntem sayesinde, operasyonel süreçteki enerji tüketiminde %50’ye varan oranlarda tasarruf elde ediliyor.

EKOSİSTEME ZARAR VERMEDEN DAĞILIYOR

Sistemin tamamen su altında konumlandırılması, kıyı bölgelerinde betonlaşma ve kentsel kirlilik oluşmasının önüne geçiyor. Derin deniz suyunun yüzey suyuna kıyasla daha temiz ve yosunsuz olması, ön arıtma aşamasında ihtiyaç duyulan kimyasal madde miktarını %60 oranında azaltıyor. Ayrıca, arıtma işlemi sonrasında açığa çıkan yüksek yoğunluktaki tuzlu su, derin deniz akıntıları vasıtasıyla anında seyreltilerek deniz tabanındaki ekosisteme zarar vermeden dağılıyor.

2 MİLYAR İNSAN İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM

TIME dergisi tarafından en iyi icatlar arasında gösterilen sistemin teknik kapasitesine dair veriler şu şekilde:

Modül başına günlük üretimi, 5.000 metreküp tatlı su. Modül başına hizmet kapasitesi ise yaklaşık 37.500 kişinin günlük su ihtiyacını karşılayacak şekilde.

Uzmanlar, Norveç'te uygulamaya giren bu derin deniz arıtma teknolojisinin dünya genelinde ölçeklendirilmesi durumunda, temiz içme suyuna erişimi bulunmayan yaklaşık 2 milyar insan için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturabileceğini öngörüyor.