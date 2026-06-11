2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı geldi çattı. 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak Norveç, futbolcularının günlük beslenme rutinini bozmamak için ilginç bir yöntem kullandı.

Norveç Futbol Federasyonu, futbolcuların Dünya Kupası'nda aşina oldukları yemekleri tüketmeleri için ABD'ye yüzlerce kilo gıda götürdü. Futbolcuların alışık oldukları yiyecekleri yemesini sağlamak isteyen federasyon, ABD’ye adeta Viking seferi düzenledi.

Norveç, Kuzey Carolina'nın Greensboro kentindeki kamp merkezine 300 kilogramdan fazla balık ve ülkenin simgelerinden biri olarak kabul edilen 116 kilogram kahverengi peynir gönderdi. Bunların yanı sıra 6 bin portakal ve Norveç mutfağının önde gelen 3 şefi de kafilede yer aldı. Yetkililerin saha içindeki başarının doğru beslenme ve tanıdık bir ev konforundan geçtiğine inandığı için böyle bir yönteme başvurulduğu belirtildi.