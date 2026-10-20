Ülkenin kuzeydoğusundaki Teesside bölgesinde bulunan South Gare mendireği, şiddetli dalgaların yol açtığı hasarın ardından güçlendiriliyor. Proje kapsamında Norveç'ten getirilen yaklaşık 15 bin ton granit kaya kullanılarak kıyıdaki koruma yapısının onarılması hedefleniyor.

50 TONLUK BETON BLOKLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Tees Nehri'nin Kuzey Denizi'ne döküldüğü noktada yer alan South Gare mendireği, uzun yıllardır liman girişini ve kıyı şeridini güçlü dalgalardan koruyor.

Ancak bölgede etkili olan şiddetli fırtınalar, mendirekte ciddi hasara yol açtı. Dalgaların gücüyle yaklaşık 50 ton ağırlığındaki beton bloklar bile yerinden oynadı. Bu durum, mevcut yapının daha dayanıklı malzemelerle güçlendirilmesini gerekli hale getirdi.

Yapılan incelemelerde, dalgaların yalnızca mendireğin yüzeyini değil, koruyucu yapısını da aşındırdığı belirlendi. Özellikle fırtınalı havalarda dalgaların taşıdığı büyük enerji, liman girişinin güvenliği açısından risk oluşturuyor.

NORVEÇ'TEN DEV KAYALAR GETİRİLDİ

Onarım çalışmaları için Norveç'ten getirilen granit kayalar, ağır iş makineleri yardımıyla mendireğin hasarlı bölümlerine yerleştiriliyor. Kullanılan kayaların bazılarının ağırlığı 30 tona kadar ulaşıyor.

Toplam 15 bin tonluk kaya malzemesiyle oluşturulacak ilk koruma tabakasının, dalgaların enerjisini dağıtarak mendireğe verdiği zararı azaltması amaçlanıyor.

Projenin ikinci aşamasında 40 bin ton daha kaya yerleştirilmesi planlanıyor. Böylece kıyıyı korumak için kullanılacak toplam taş miktarı 55 bin tona ulaşacak. Yeni koruma sisteminin tasarımında 9,2 metre yüksekliğindeki dalgaların etkisi de dikkate alındı.

Çalışmalar tamamlandığında South Gare'in fırtınalara karşı daha dayanıklı hale gelmesi ve Tees Nehri'nin denizle birleştiği noktadaki liman girişinin korunması bekleniyor.