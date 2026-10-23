Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki fon krizinden olumsuz etkilenen yatırımcılardan biri olduğunu ve ülkedeki hisse senedi portföyünü yeniden değerlendirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu.

"FAİLDEN ZİYADE MAĞDURUZ"

Fonun Başkan Yardımcısı Trond Grande, gazetecilerle gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde duruma tepki gösterdi. Grande, “Burada mağdurun kim olduğunu biliyor musunuz? Potansiyel olarak manipüle edilmiş olan piyasa oyuncularıdır. Biz burada failden ziyade mağdur konumundayız,” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLAR MERCEK ALTINDA

Norges Bank Yatırım Yönetimi'nin (NBIM) sorunlar ortaya çıktığında yatırımlarını mercek altına aldığını belirten Grande, daha fazla detay vermemekle birlikte, Türkiye'deki varlıklarını ve ülkedeki dış fon yöneticilerini değerlendirmeye aldıklarını kaydetti. Kurumun 30 Haziran tarihli son raporuna göre, NBIM'in Türkiye'de 20,4 milyar kron (2,2 milyar dolar) değerinde hisse senedi yatırımı bulunuyordu.

BORSA İSTANBUL'U SARSAN MANİPÜLASYON SKANDALI

Norveçli kurum ve diğer yatırımcılar, eylül ayından bu yana ülke borsasını etkisi altına alan ve Borsa İstanbul Tüm Hisseler Endeksi'nin değerinin neredeyse üçte birini silip süpüren yatırım fonu skandalının ortasında kaldı. Yerel savcılar, hisse değerlerini suni olarak katbekat artırmak amacıyla adı pek duyulmamış şirketlerin hisselerini toplayan yerel fonların karıştığı geniş çaplı bir piyasa manipülasyonunu soruşturduklarını bildirdi.

UYARIYA RAĞMEN HİSSELER ELDEN ÇIKARILMADI

Bloomberg'in haberine göre Norveç fonu, 2025 yılında düzenleyici kurumların söz konusu hisselerde manipülasyon yapıldığını tespit etmesine rağmen elindeki üç Türk hissesini tutmaya devam etti. Temmuz ayında ise NBIM, şu anda skandalın merkezinde yer alan aracı kurum Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen bir ilk halka arza katılmıştı.