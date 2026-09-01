Norveç’de 35 yıllık bir dönem daha kapandı. 89 yaşındaki Kral Harald’ın vefatının ardından tahta geçen oğlu Haakon, geleneksel taç giyme töreni olmadan göreve başladı.

Başbakan Jonas Gahr Store, yeni kralın cumartesi günü Norveç Kilisesi, parlamento ve yüksek mahkeme liderleriyle görüşeceğini açıkladı. Haakon’un salı günü parlamentonun ana salonunda bağlılık yemini etmesi bekleniyor.

Başbakan Store, çarşamba günü yeni kralıyla görüşmenin ardından "bir sona erdi. Yenisi başlıyor. Kral öldü. Yaşasın kral" ifadelerini kullandı.

ÖLEN KRAL'I ANDILAR

Oslo’daki Kraliyet Saray’ının önüne akın eden Norveçliler, çarşamba günü hayatını kaybeden Kral Harald’ı çiçeklerle andı. Bir günde 20 binden fazla kişi saraya gelerek krala saygılarını sundu.

Saray’ın önüne gelen 35 yaşlık Anne Lobbe, "Herkes üzgün. Kral herkesin saygı duyduğu iyi bir insandı" diye konuştu.

Ulusal yas ilan edilen Norveç’de bayraklar yarıya indirildi. İlçe belediye binalarında taziye mesajları paylaşıldı.

Harald’ın naaşı çarşamba günü Oslo Üniversite Hastanesi’nden Kraliyet Saray’ına getirildi ve daha sonra da Kraliyet mezarlığına gömüldü.

KRALİYET AİLESİNİN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR

Haakon’un önümüzdeki günlerde Norveç halkına seslenmesi planlanıyor. Ancak yeni kralın önünde ciddi bir dönem var.

Eşi Kraliçe Mette-Marit’in ölümüş ABD’li Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları kamuoyunda tartışma yarattı.

Mette-Marit’in Haakon ile evlenmeden önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Hoiby, haziran ayında iki tecavüz suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılmışti.

Uzun süredir ciddi bir akciğer hastalığıyla mücadele eden 53 yaşlık Mette-Marit, temmuz ayında akciğer nakli geçirmisti.

Kraliyet ailesinin bu çalkantılı dönemini ardında tahta geçen Haakon, modern ve mütevazı yapısıyla övgü alırken, önümüzdeki dönemde monarşiyi yeni bir dönemle başlatma sorumluluğuna sahip.

Harald, 1991’de tahta çıkmış ve 35 yıl boyunca Norveç’nin hükümdarı olarak görev yapmışti. Avrupa’nın en yaşlı hüküm süren hükümdarı olan Harald, 17 Ağustos’tan bu yana Oslo’da hastanede tedavi görüyordu.

Başbakan Store, Harald’ı "kendi dönemi için bir kral" olarak nitelendirerek, özellikle açık ve hoşgörülü bir Norveç anlayışının sembolü olduğunu vurguladı.

TAÇ GİYME TÖRENİ OLMAYACAK

Norveç, taç giyme uygulamasını 1908 yılında kaldırmıştı. Bu nedenle Kral Haakon VIII ve eşi Kraliçe Mette-Marit için geleneksel bir taç giyme töreni planlanmıyor.

Ancak Haakon, babası ve büyükbabası gibi Trondheim Katedrali’nde düzenlenecek dini bir törenle hükümdarılığının kutsanmasını tercih edebilir. Trondheim Katedrali, 1814 ile 1906 yılları arasında Norveç krallarının taç giydiği yer olarak biliniyor.

Cenaze töreninin tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde belirlenecek tarihlerde halkın sarayın şapelinde kralın naaşını ziyaret etmesine izin verilecek.

Avrupa’daki kraliyet aileleri ve dünya liderlerinden de taziye mesajları geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Harald’ı ègüçlü, gururlu ve büyük saygı gören bir adamè sözleriyle andı.