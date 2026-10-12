Norveç’te yaşanan bir olay, istifa mekanizmasının görevden affa dönüştüğü Türkiyemizde okuyanların gözünün fal taşı gibi açılmasına neden oldu. Fon vurgunu gündemdeki yerini korurken 2021’de yaşanan olay sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Norveç Parlamentosu (Stortinget) Başkanı Eva Kristin Hansen, görevine başladıktan sadece birkaç hafta sonra istifa etmek zorunda kaldı.

Milletvekilleri, evleri parlamentoya 40 km’den uzak ise ücretsiz sunulan konut hakkından yararlanabiliyor. Hansen’in evinin parlamentoya 29 kilometre uzakta olduğu ortaya çıkınca olay ülkede gündem haline geldi. Hansen kuralları yanlış anladığını, bilinçli bir dolandırıcılık yapmadığını söyledi. Ardından meclis başkanlığı makamının güvenilirliğine leke gelmemesi için, istifa etti ve halktan özür diledi.