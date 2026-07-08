Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, sosyal medya hesabındaki son paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Usta oyuncu, kızı Yağmur Ünal'la 2019 yılında Simi Adası'nda aynı bankta çektirdikleri fotoğrafı, 2026 yılında yine aynı noktada verdikleri pozla bir araya getirerek nostaljik bir paylaşım yaptı. SİMİ ADASI'NDA AYNI POZU VERDİLER Geçtiğimiz günlerde tekne tatiliyle gündeme gelen Türkan Şoray, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Usta sanatçı, 2019 yılında kızı Yağmur Ünal'la Simi Adası'nda aynı bankta çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Ardından, yıllar sonra yine aynı adaya yaptıkları ziyarette aynı bankta verdikleri yeni pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İki kareyi yan yana paylaşan Şoray'ın nostaljik paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Anne-kızın yıllar sonra aynı noktada verdiği poz, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

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