16. yüzyılda yaşamış ünlü Fransız astrolog Nostradamus’un asırlar öncesinden kaleme aldığı şifreli dizeleri yeniden gündeme oturdu. Hitler’in yükselişinden 11 Eylül saldırılarına kadar birçok tarihi olayı önceden bildiği iddia edilen kahinin "Yüzyıllar" adlı eserindeki 27. dörtlükleri inceleyen araştırmacılar, 2027 yılına işaret ettiği öne sürülen kan dondurucu bir felaketler zincirini ortaya çıkardı.

Tarih ve gizem araştırmacılarının analizlerine göre kahin; Doğu’da patlak verecek acımasız bir savaşı, gökyüzünden yağacak cehennem ateşlerini ve küresel ölçekte bir ekonomik çöküşü asırlar öncesinden işaret etti. Kahinin 2027 kehanetlerinde ise Karadeniz detayı dikkat çekti.

KARADENİZ'İ İŞARET ETTİ

Kehanetler arasında en çok yankı uyandıran ve özellikle Türkiye’yi ilgilendiren kısım, eserin beşinci yüzyıl bölümündeki 27. dörtlükte yer aldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Nostradamus’un "Karadeniz’e çok uzak olmayan bir mesafede ateş ve silahlar konuşacak' şeklindeki ifadeleri ve Persleri de kehanet içinde geçirmesi uzmanlar tarafından İran'ın Karadeniz'de yaşanacak gerilimlerde yer alacağına dair olarak yorumlandı. Söz konusu kehanetin Orta Doğu'daki siyasi ve askeri gelişmelerle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

Teorisyenler, Orta Doğu eksenli bu askeri gerilimin tüm bölgeyi ateşe atacak bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebileceğini savunuyor.

GÖKYÜZÜNDEN İNEN ATEŞ

Savaş tehdidinin yanı sıra dizelerde yer alan "gökyüzünden inen ateş" tasvirleri, tüm ekosistemi ve yer altı canlılarını yok edecek dehşet verici küresel yangınlara ya da göksel felaketlere yoruluyor.

Mali piyasaları bekleyen tehlikelere de değinen kehanetlerde, altın ve gümüşün enflasyon karşısında değer kaybedeceği, borç krizlerinin kağıt paraları değersizleştireceği küresel bir çöküş tablosu çiziliyor.

Fransız siyasetinde taht varisini andıran güçlü bir lidere yönelik beklenen suikast senaryoları da panik havasını körüklerken, metinlerde doğrudan "2027" tarihi geçmese de dörtlük numaralarının bu yılla bağdaştırılması dünya genelinde komplo teorilerini ve felaket hazırlıklarını zirveye taşıdı.