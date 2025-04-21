Nostradamus, asıl adıyla Michel de Nostredame, 16. yüzyılda yaşamış Fransız bir hekim, astrolog ve kâhindir.

1503 yılında Fransa’da doğan Nostradamus'un en çok tanındığı yönü, geleceğe dair gizemli ve şiirsel dörtlükler yazdığı “Les Prophéties” (Kehanetler) adlı kitabıdır.

Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından, genç Papa kehaneti yeniden gündeme geldi.

"GENÇ YAŞTA SEÇİLECEK, FELAKETE UĞRAYACAK"

Kitapta Genç Papa kehanetiyle İlişkilendirilen kısımda; "Genç bir papanın seçileceği, ancak görev süresinin kısa olacağı, genç yaşta bir felakete uğrayabileceği ya da görevden alınacağı ve bu durumun Vatikan'da kargaşaya neden olacağı" yorumları bulunuyor.

KEHANET'İN KAYNAĞI GÜÇLÜ MÜ?

Bu tür kehanetlerin birçoğunda çoğu açık kaynaklarda tam metinler bulunmuyor. Nostradamus’un orijinal eserlerinde birebir bu ifadeler yer almasa da birtakım yorumlamalar yapılabiliyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Papa II. Jean Paul ve Papa I. John Paul gibi isimlerin erken yaşta veya kısa süre görev yapmaları bu kehanete bağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca gelecekte seçilebilecek genç bir papanın “son papa” olacağı ya da yeni bir dini dönemin başlayacağı da bazı kehanet yorumcuları tarafından dile getirilir.

ÖNCEKİ KEHANET İDDİALARI

Nostradamus ile ilgili daha önce de 11 Eylül saldırıları ve COVİD-19 sürecinde çeşitli spekülatif iddialar ortaya atılmıştı.