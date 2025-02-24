500 yıl önce yaşayan ünlü kahin Nostradamus'un, yaşlı bir papanın ölümünün ardından bir Romalı'nın seçileceğine dair öngörüsü, Papa Francis'in sağlık durumu nedeniyle Vatikan'da tartışma yarattı.

Fransız astrolog ve kahin Michel de Nostredame'ın 1555 yılında yayımlanan Les Propheties adlı eserinde geleceğe dair birçok kehanet bulunuyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu kehanetlerden biri de Katolik Kilisesi'nin geleceğiyle ilgili.

Nostradamus'un, "yaşlı bir papanın ölümünün ardından orta yaşlı bir Romalı'nın göreve geleceği" tahmini, Papa Francis'in halefine dair spekülasyonları artırdı.

Kehanete göre yeni seçilecek papa piskoposluğu zayıflatacak ancak uzun süre görevde kalacak. Vatikan'daki gelişmelerle birlikte bu kehanet, Katolik dünyasında endişe ve merak uyandırmış durumda.

PAPA FRANCİS'İN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE VERİCİ

Öte yandan Vatikan'dan yapılan açıklamalara göre 87 yaşındaki papa Francis son dönemde art arda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce solunum yolu enfeksiyonları ve diz problemleri yaşayan Papa, şimdi de böbrek yetmezliği nedeniyle ciddi bir tedavi sürecinde.

Vatikan yetkilileri, Papa'nın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirterek, "Bazı kan testleri, şu anda kontrol altında olan hafif böbrek yetmezliğini gösteriyor" açıklamasını yaptı. Ancak ilerleyen günlerde sağlık durumunun nasıl seyredeceği belirsizliğini koruyor.