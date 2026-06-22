AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi’ne ilişkin düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, özellikle miras ve noterlik işlemlerine yönelik önemli değişiklikler öngörüldüğünü belirtti.

Akbaşoğlu, ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arasındaki öncelikli satış konularında yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Buna göre, miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırmanın yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirileceği hüküm altına alınacak.

Düzenleme ile ailevi bağların korunması ve uygulamada yaşanan suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Noterlik işlemlerinde dijital kolaylık Noterlik işlemlerine ilişkin düzenlemelere de değinen Akbaşoğlu, bürokrasinin azaltılması ve dijital imkanların daha etkin kullanılması amacıyla yeni adımlar atıldığını söyledi.

Buna göre, mahkeme veya başsavcılıklar tarafından talep edilen noter evraklarının asılları ilgili mercilere gönderilirken, noterler tarafından aslına uygun örnekleri saklanacak. Onaylı örnek talep edilmesi durumunda ise belgelerin elektronik ortamda taranarak güvenli elektronik imza ile kısa sürede ilgili mercilere iletilmesi sağlanacak. Ayrıca bu işlemlerden vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayacağı, böylece hem mali yükün azaltılacağı hem de yargı süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.