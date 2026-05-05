Yeni düzenleme kapsamında, araç tescil sistemindeki verilerin kişi veya kurumlarla paylaşılması durumunda, sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliği tarafından 2 TL işlem ücreti tahsil edilecek. Belirlenen bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

MUAFİYET ŞARTLARI VE KAPSAM

Ücretlendirme sisteminde bazı istisnalar ve sınırlamalar şu şekilde belirlendi:

Yıllık Ücretsiz Sorgu Hakkı: Gerçek veya tüzel kişiler, her bir araç için yıl içinde yapacakları ilk sorgulamadan ücret ödemeyecek.

Muaf Kurumlar: Kamu kurum ve idareleri ile belediyeler bu katılım payından muaf tutulacak.

Veri Paylaşım Sınırı: Bilgilerin paylaşılabilmesi için talep edenin hukuki bir gerekçeye sahip olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu veriye ihtiyaç duyduğunu belgelemesi zorunlu kılındı.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte araç veri tabanı sorgulamaları standart bir ücret tarifesine bağlanırken, veri güvenliği çerçevesinde bilgi paylaşımına hukuki gerekçe şartı getirilmiş oldu.