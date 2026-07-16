Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi, 7532 sayılı Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a yönelik açılan iptal davasını karara bağladı. Yüksek Mahkeme yapılan inceleme sonucunda kanunun iki ayrı maddesinde iptal kararı verdi.
9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Anayasa Mahkemesi, Noterlik Kanunu'nun 52. maddesine eklenen ve noterlerin tatil gün ile saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğini belirten hükmün iptaline karar verdi. Mahkeme, verilen bu iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesini hükme bağladı.
Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 50. maddesi uyarınca çalışanların dinlenme hakkına sahip olduğu, bu kapsamda hafta tatili ve izin hakkına ilişkin düzenlemelerin yönetmelikle değil kanunla yapılması gerektiği belirtildi. Noterliğin bir kamu görevi olduğu hatırlatılarak, izin günlerinde çalışmaya ilişkin temel ilke ve esasların yasal düzenlemede yer almaması Anayasa'ya aykırı bulundu.