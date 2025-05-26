Çim, toprak, sert kort ayırmaksızın ulaştığı şampiyonluklarla tenis dünyasına damga vuran Sırp raket Novak Djokovic, kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Cenevre Açık finalinde Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 2-1 mağlup eden Djokovic, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tekler turnuvalarında 100. şampiyonluğuna ulaştı.

Yeteneği, tekniği, çok yönlülüğü, bitmek bilmeyen kondisyonu, disiplini ve mental dayanıklılığıyla kortlarda rakiplerine üstünlük kuran Djokovic, ABD'li Jimmy Connors (109) ve İsviçreli Roger Federer'den (103) sonra ATP tekler turnuvalarında 100 şampiyonluk yaşayan üçüncü isim oldu.

Djokovic, ATP turdaki ilk tekler zaferini 2006 yılında elde etti. Hollanda Açık finalinde 19 yaşındayken Şilili Nicolas Massu'yu 2-0 yenen Djokovic, ATP kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzandı. Sırp raket, daha nice zaferler elde edeceği şampiyonluklarla dolu muazzam kariyer yolculuğuna Hollanda'da başlamış oldu.

EN FAZLA GRAND SLAM KAZANAN TENİSÇİ

Novak Djokovic, kariyerindeki ilk büyük turnuva zaferini, 2008 Avustralya Açık şampiyonluğuyla yaşadı.

Başarılarla dolu kariyerinde 10 Avustralya Açık, 7 Wimbledon, 4 ABD Açık ve 3 Fransa Açık zaferi elde eden Djokovic, 24 kezle en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi ünvanını, Avustralyalı Margaret Court ile paylaştı.

Djokovic, her grand slam turnuvasını en az üçer kez kazanarak 3 defa "kariyer grand slam" yaptı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan tecrübeli tenisçi, "kariyer altın slam" yapma başarısı da gösterdi.

Ayrıca 9 Masters turnuvasını en az ikişer defa kazanan Djokovic, kendisinden başka kimsenin başaramadığı "kariyer altın Masters"ı iki kez tamamladı.

BÜYÜK TURNUVALARI SEVİYOR

Djokovic, tek erkeklerde en fazla grand slam, Masters 1000 ve ATP Finalleri kazanan isim olmayı başardı. Sırp raket, kariyerinde 40 Masters 1000, 24 grand slam, 15 ATP 500, 13 ATP 250, 7 ATP Finalleri ve bir olimpiyat zaferi elde etti. Tecrübeli tenisçi, 428 haftayla tek erkekler dünya sıralamasında en uzun süre zirvede yer alan isim de oldu.

Novak Djokovic, tek erkeklerde en fazla şampiyonluk rekorunu elinde bulundurduğu grand slam turnuvalarında en fazla maç kazanan (382), en çok çeyrek final (61), yarı final (50) ve final (37) oynayan tenisçi olarak da tarihe geçti.

Djokovic, tenis dünyasında büyük turnuvaların tamamını kazanan tek isim olmayı başardı. Sırp raket, ATP Finalleri, Olimpiyat Oyunları, 4 grand slam ve 9 Masters turnuvası olmak üzere tenisteki tüm organizasyonlarda şampiyonluk yaşadı.

Djokovic, art arda 20 yıl boyunca turnuva kazanmayı başaran ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

EN ÇOK ÖDÜL KAZANAN İSİM

Djokovic, tenis dünyasının en fazla para ödülü kazanan oyuncusu olarak göze çarpıyor.

Kariyeri boyunca 1140 galibiyet, 229 mağlubiyet yaşayan Djokovic, katıldığı turnuvalardan 186 milyon 969 bin 188 dolar para ödülü kazandı. Bu alanda Nadal, 134 milyon 946 bin 100 dolar ve Federer 130 milyon 594 bin 339 dolarla Djokovic'i takip etti.