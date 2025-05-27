Dünyanın bir numaralı tenisçisi Sırp Novak Djokovic, özel bir etkinlik için Türkiye'ye geldi. Bodrum' düzenlenen bir söyleşiye katıldı sonra da tenis maçı yaptı.

Etkinlikte Ece Sükan ile bir araya gelen Djokovic, ünlü mankenle de korta çıktı.

Sükan, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ece Sükan "Dünyaca ünlü Novak Djokovic ile tenis oynama fırsatı buldum. Hayat boyu bir hayranı olarak, bu gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Bu harika deneyim ve bir efsaneyle tanışıp ondan bir şeyler öğrenme şansı için minnettarım" ifadelerini kullandı.