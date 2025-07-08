

İnsan görme sistemi, ışıkta meydana gelen aşırı değişikliklere uyum sağlayabilen ve bu ayarları hafızasında tutarak benzer koşullarda bir sonraki seferde daha hızlı adapte olabilen bir yapıya sahip. İnsan gözünün 2 ile 30 dakikalık uyum sağladığı karanlık ve aydınlık karşısında bu sensör 40 saniyede uyum sağlıyor.

ENERJİ SAĞLIYOR

Geliştirilen bu sensörün, ışıktaki elektrik sinyallerinin daha verimli bir şekilde dönüştürülmesini ve ani ışık değişmelerine uyum sağlayabilen kuantum noktalarını ya da minik iletilen nanokristallerinin kullanılmasına dayanıyor.

Geliştirilen bu sensör için araştırma ekibi, mevcut sistemlerdeki sorunları aşarak az enerji kullanımıyla hızlı hesaplama yaptığını aktardı.

Çalışma, Amerikan Fizik Enstitüsü'nün dergisi "Applied Physics Letters"da yayımlandı.