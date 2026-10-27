Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hükümlüsü Beate Zschaepe’nin denetimli serbestlik talebi reddedildi. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Zschaepe’nin en az 24 yıl cezaevinde kalmasına hükmetti.

Kasım 2011’den bu yana cezaevinde bulunan 51 yaşındaki Zschaepe, karar uyarınca en az 9 yıl daha cezaevinde kalacak. En erken tahliye tarihi 2035 olacak; karar, o tarihte kesin olarak serbest bırakılacağı anlamına gelmiyor.

ÖNCEDEN HABERİ VARDI

Mahkeme, Zschaepe’nin aşırı sağcı düşünceden uzaklaşma çabalarının, işlediği suçların olağanüstü ağırlığını dengeleyecek düzeyde olmadığına karar verdi. Denetimli serbestlik talebinin bu nedenle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Zschaepe, başvurusunun değerlendirildiği duruşmada NSU cinayetlerinden önceden haberdar olduğunu da itiraf etti.

Ağustos 2025’te aşırı sağcılıktan uzaklaşma programına başvuran Zschaepe’nin talebi kabul edilmişti. Avukatı, müvekkilinin bu adımla aşırı sağcı düşünceden uzaklaştığını ileri sürerek cezasının hafifletilmesini ve denetimli serbestlikten yararlanmasını hedeflediğini açıklamıştı.

Alman Ceza Yasası’na göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlüler, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye talebiyle mahkemeye başvurabiliyor. Kasım 2026’da bu süreyi dolduracak Zschaepe, reddedilen başvurusunun ardından talebini iki yılda bir yenileyebilecek.

ÜLKEYİ SARSAN KATLİAM

NSU’nun varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011’de ortaya çıktı. Örgüt, 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürdü, iki bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirdi.

Örgüt üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulundu. İki ismin intihar ettiği öne sürüldü. Zschaepe ise örgüt üyelerinin son kullandığı hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim oldu.

DAVA YILLARCA SÜRDÜ

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 2013’te başlayan NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018’de açıklandı. Mahkeme, davanın baş sanığı Zschaepe’yi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben’e 10 yıl, Andre Emminger’e 2,5 yıl, Holger G’ye 3 yıl hapis cezası verildi. Carsten S ise gençlik yasaları kapsamında 3 yıl hapse mahkûm edildi.

NSU’ya destek vermek ve örgütün silahlı soygunlarına yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Susann Eminger de Temmuz 2026’da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NSU yargılamasında 5 sanığı 14 avukat savunurken, 93 mağduru 60 avukat temsil etti. Toplam 438 duruşmada 765 tanık ve 56 uzman dinlendi.

Örgütün hayatta kalan tek üyesi Zschaepe, 2019’dan bu yana cezasını Chemnitz Hapishanesi’nde çekiyor.