Beşiktaş'ın yeni takviyesi Alexander Nübel transferinde perde arkasındaki kritik görüşmeler ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır oyuncuyla temaslarını sürdüren siyah-beyazlılarda ilk olarak Önder Özen, Alman kaleciye kulübün gelecek planlamasını anlattı. Ardından Vincenzo İtaliano ile yapılan görüşmede oyun sistemi ve takımın hedefleri paylaşıldı. Etkilenen deneyimli file bekçisi, menajeri- ne “Ben Beşiktaş’a gitmek istiyorum, süreci tamamlayın” talimatını verdi.

KAMPA GEÇ KALAMAM

Kararını Dünya Kupası devam ederken veren Alexander Nübel, Bayern Münih yönetimine de “Beşiktaş’tan başka hiçbir kulübe gitmeyeceğim” mesajını iletti. Başkan Serdal Adalı ile de görüşen tecrübeli kaleci, “Transferi en kısa sürede bitirelim, kampa geç kalmak istemiyorum” dedi. Süreçte Futbol Direktörü Önder Özen’in transferi talep eden idareci, İtaliano’nun oyuncuyu ikna eden teknik adam, Eduard Graf’ın ise projeyi tüm ayrıntılarıyla anlatarak operasyonu tamamlayan isim olduğu ifade edildi.