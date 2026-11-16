Cumhurbaşkanlığı 2027 Yıllık Programı’nda yer alan Türkiye’nin nüfus verileri şaşırttı. TÜİK 4 Kasım 2026 günü nüfusu 86 milyon 502 bin kişi olarak açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı raporunda ise yıl sonunda nüfusun 88 milyon 747 bin kişi olacağını vurgulandı. İki ay içinde 2.5 milyona yakın artış yaşanması mümkün görülmüyor.

İMKANSIZ GÖRÜNÜYOR

Yıllık programda 2027 yılı sonundaki nüfus tahmini de 89 milyon 031 bin kişi olarak yansıdı. Bu durumda nüfus 13 ayda 2 milyon 529 bin kişi artacak.

Mevcut doğurganlık hızı ile nüfusun bu derece artması ya da vatandaşlık verilmesi yolu ile bu seviyeye gelmesi imkansız görünüyor. Ekim 2026 tarihli ve 10 gün önce yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı belgesinin 355’inci sayfasında 2025 yılında nüfusun 86 milyon 092 bin kişi olduğu, 2026 yılında da 86 milyon 700 bin kişi olacağı belirtildi.

86 MİLYON 502 BİN KİŞİ

Aynı dokümanın 13. sayfasındaki tabloda ise 2026 yılı sonunda nüfus tahmini 88 milyon 747 bin kişi, 2027 tahmini de 89 milyon 031 bin kişi oldu. TÜİK ise Kasım 2026 da ülke nüfusunu 86 milyon 502 bin kişi olarak açıkladı. İki kurum arasında 2.5 milyondan fazla fark oluştu.

“İktidar sınırlarımızı kevgire döndürdü”

Zafer Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Fikret Artan konuyla ilgili şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın 355. sayfasında nüfus 86.5 milyon civarında 13. sayfadaki tabloda ise yıl sonunda 89 milyona yaklaşıyor. Bir dolmuşa bindim şoföre sordum o da 86 milyon civarında dedi. Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz, AKP iktidarı nüfusumuzu 2.5 milyondan fazla artırmış. Bu nüfus uzaydan gelmediyse sınırlarımızı kevgire döndürdükleri için kaçak göçmenlerden dolayı arttı. Bu bir beka sorunu.”