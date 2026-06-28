BM uzmanlarının kentsel kümelenme odaklı yeni ölçüm modeline göre, dünya metropollerinin nüfus sıralaması yeniden belirlendi. İdari belediye sınırları yerine kilometre kare başına en az 1.500 kişinin düştüğü sürekli yerleşim alanlarını baz alan sisteme göre, gezegenin en büyük 5 mega kentinde toplam 171 milyondan fazla insan yaşıyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK 5 MEGA KENTİ

Yeni hesaplama araçlarıyla resmiyet kazanan güncel verilere göre dünyanın en kalabalık 5 şehri ve demografik yapıları şu şekilde sıralandı:

1. Jakarta (Endonezya): 41,9 milyon nüfusuyla listenin yeni lideri oldu. Yerleşim yoğunluğu kilometrekare başına 36.066 kişi olan şehir, altyapı ve su baskını sorunları nedeniyle başkenti Borneo adasındaki yeni Nusantara kentine taşıma projesiyle karşı karşıya bulunuyor. Ortalama aylık net gelir ise 450 dolar seviyesinde.

2. Dakka (Bangladeş): 36,6 milyon nüfusa sahip olan kent, kilometrekare başına 80.271 kişilik yerleşim yoğunluğuyla dünyanın en sıkışık şehri unvanını aldı. Kentin sembolü olan ve ulaşıma katkı sağlayan geleneksel üç tekerlekli bisikletli taksileri UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. Ortalama aylık net gelir 280 dolar.

3. Tokyo (Japonya): 33,4 milyon nüfusa gerileyerek üçüncü sıraya yerleşen metropol, aylık 2.430 dolarlık ortalama net gelirle finansal açıdan en başarılı dev şehir özelliğini koruyor. Kentteki Shinjuku tren istasyonu, günde 2,7 milyondan fazla yolcuyla dünyanın en işlek istasyonu olarak kayıtlarda yer alıyor.

4. Yeni Delhi (Hindistan): Çevre şehirleri de kapsayan Ulusal Başkent Bölgesi ile birlikte 30,2 milyon nüfusa ulaştı. Kilometrekare başına 53.678 kişinin yaşadığı metropolde, günlük trafiği hafifleten metro ağı 416 kilometre uzunluğa ve 303 istasyona ulaştı. Ortalama aylık net gelir 540 dolar.

5. Şanghay (Çin): 29,6 milyon nüfusu ve aylık 1.690 dolar ortalama net geliriyle küresel lojistiğin merkezinde yer alıyor. Şanghay derin su limanı, yıllık 51,5 milyon standart konteyner (TEU) hacmiyle küresel lojistik tarihinde 50 milyon eşiğini aşan ilk liman oldu ve 15 yıl üst üste liderliğini sürdürdü.

KÜRESEL KENTLEŞME ASYA MERKEZLİ HIZLANIYOR

Yayımlanan son demografi raporları, insanlığın büyük şehirlerde toplanma eğiliminin arttığını ortaya koydu. Dünya genelinde nüfusu 50 binden fazla olan 12.140 şehir bulunuyor ve bu alanlar toplam dünya nüfusunun yüzde 45'ine (3,6 milyardan fazla insan) ev sahipliği yapıyor.

Nüfusu 10 milyonu aşan mega kentlerin sayısı 33'e yükselirken, bu şehirlerin büyük çoğunluğunun küresel kentleşmenin merkezi konumundaki Asya kıtasında yoğunlaştığı belgelendi.