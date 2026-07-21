Rusya'nın Arktik bölgesinde bulunan eski sanayi kenti Vorkuta'da nüfusun 50 bin seviyesine gerilemesiyle emlak piyasasında çöküş yaşandı. Şehirdeki mülk sahipleri, dondurucu soğuklarda zorunlu kılınan yüksek merkezi ısıtma faturalarını ödememek için dairelerini 100 dolar (4 bin 700 TL) gibi sembolik fiyatlarla elden çıkarıyor.

VORKUTA'DA MADENLERİN KAPANMASI NÜFUSU NASIL ETKİLEDİ?

Sovyetler Birliği döneminde kömür madenciliği amacıyla kurulan Vorkuta, uzun yıllar bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biri olarak faaliyet gösterdi. 2000'li yıllardan itibaren kömür madenlerinin kârlılığını yitirerek kapatılması, şehirdeki ana istihdam kaynağını ortadan kaldırdı. İş imkanlarının tükenmesiyle birlikte binlerce kişi kenti terk etmeye başladı.

EVLER NEDEN 100 DOLARA SATILIYOR VEYA TERK EDİLİYOR?

Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 50 dereceye kadar düştüğü kentte, Rusya mevzuatı gereği boş duran konutlar için de merkezi ısıtma ve aidat giderlerinin ödenmesi zorunlu tutuluyor. Geliri olmayan mülk sahipleri, biriken ağır fatura borçlarıyla karşılaşmamak adına evlerini 100 dolar gibi sembolik fiyatlara satıyor veya doğrudan belediyeye devrediyor.

Vorkuta'ya bağlı Vorgashor ve Severny gibi uydu mahallelerde çok sayıda apartman bloğu tamamen boşalmış durumda bulunuyor. Bölgeden ayrılan sakinlerin büyük bölümü, nakliye maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle ev eşyalarını geride bırakarak kenti terk ediyor. Dondurucu soğukların etkisiyle binaların buz tuttuğu yerleşim yerleri hayalet kent görünümüne büründü.