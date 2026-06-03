Dünya çapında azalan doğum oranları bazı ülkeleri diğerlerinden daha ciddi şekilde etkiledi. Bu etkiyi en ciddi hisseden ülkelerden biri de bir ada ülkesi olan Japonya oldu. Japonya'daki demografik krizin boyutunu gözler önüne seren yeni veriler açıklandı. Elde edilen verilere göre ülkedeki doğum oranlarında rekor bir gerileme kaydedildi. Japonya'da resmi veriler doğum oranlarının geçen yıl yeni bir rekor seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

DÜŞÜŞ TRENDİ ONUNCU YILINA GİRDİ

Verilere göre, bir kadının hayatı boyunca sahip olması beklenen ortalama bebek sayısını ifade eden doğurganlık oranı geçtiğimiz yıla kıyasla 0,01 puan düşerek 1,14'e geriledi. Bu durum düşüş trendinin 10. yılına girilmesine neden oldu. Ülkede doğan bebek sayısı ise toplamda 15 bin azalarak 670 bin civarına geriledi. Bu rakam ilk kayıtların tutulduğu 1899 yılından bu yana görülmüş olan en düşük seviye şeklinde kaydedildi.

Yerel medyadan alınan analizlere göre, mevcut trend yeni doğumların azalma hızının Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalara kıyasla 15 yıl ileride olduğunu gösterdi. Kamu yayıncısı NHK, enstitünün 2023 yılında yaptığı tahminlerde yıllık doğum sayısının 204 yılına kadar 680 bin sınırının altına düşmemesin beklediklerini aktarmıştı.

Ancak bu sayı 2025 yılının bitişiyle birlikte değişmiş oldu. Geçtiğimiz ay Japonya'da yapılan nüfus sayımı ülke genelinde nüfusun son beş yıl içerisinde yüzde 2,5 oranında azaldığını gösterdi. Bu da tarihi bir rekor düşüşü olarak kaydedildi.

TEŞVİKLERİN ETKİSİ SINIRLI KALDI

Hem merkezi hem de yerel hükümet yetkilileri, son yıllarda evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik edecek flört uygulamalarını faaliyete sokmaktan çocuk sahibi olanlara çocuk ödeneklerini artırmaya ve hatta ücretli ebeveyn iznini sübvanse etmeye kadar çeşitli önlemler denemeye başladı. Denenmeye başlayan girişimler şu an için yalnızca sınırlı bir başarı gösterdi.

Japonya şu an dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip. Azalan ve yaşlanan nüfusla mücadele eden Japonya'da bu durum iş gücü sıkıntısına, sosyal güvenlik giderlerinin katlanarak artmasına ve vergi tabanının git gide daralmasına neden oluyor.