Ülkenin farklı bölgelerinde ormanlık alanlardan çıkarak kasaba ve şehirlerin yakınlarına kadar gelen ayılar, halkın günlük yaşamını tehdit ediyor. Uzmanlar, hayvanların doğal yaşam alanlarında yeterli besin bulamamasının ve ayı nüfusundaki artışın bu durumu tetiklediğini belirtiyor. Sosyal medyada yayılan sahte ayı görüntüleri ise gerçek saldırıların yarattığı endişeyi daha da büyütüyor.

AYI NÜFUSU 308 BİNE ULAŞTI

Rusya'da boz ayı nüfusunun son 30 yılda iki kattan fazla artarak yaklaşık 308 bine ulaştığı açıklandı. Uzmanlara göre ormanlarda meyve ve çam fıstığı gibi doğal besin kaynaklarının azalması, ayıların yiyecek aramak için insanların yaşadığı bölgelere yaklaşmasına neden oluyor.

Artan karşılaşmalar ciddi sonuçlar doğururken, ilkbahardan bu yana en az 26 kişinin ayılarla bağlantılı olaylarda yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, insan güvenliğini tehdit ettiği değerlendirilen 3 bin 440'tan fazla ayının yılbaşından bu yana öldürüldüğünü açıkladı.

SAHTE AYI FOTOĞRAFLARINA PARA CEZASI

Gerçek ayı saldırılarının yanı sıra sosyal medyada paylaşılan yapay zeka ürünü görüntüler de halk arasında paniğe neden oluyor. Amur bölgesindeki Magdagaçi yerleşiminde bir kadın, sokakta ayı dolaşıyormuş gibi gösteren sahte bir fotoğraf hazırlayarak arkadaşına gönderdi. Görüntünün yayılması üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu ve bölgeye yaban hayatı görevlileri sevk edildi.

Fotoğrafın gerçek olmadığının anlaşılmasının ardından kadına 15 bin ruble para cezası verildi. Transbaykal bölgesinde benzer bir paylaşım yapan başka bir kadına ise 30 bin ruble ceza kesildi.

Rus yetkililer, ayıların yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle yeni önlemler üzerinde çalışırken, vatandaşlardan karşılaştıkları görüntüleri doğrulamadan paylaşmamalarını istiyor.