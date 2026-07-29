İspanya'nın Cuenca vilayetine bağlı Olmeda de la Cuesta kasabasında, yerel yönetim ve devlet kurumları nüfusun sıfırlanmasını önlemek amacıyla imar parsellerini açık artırmayla satışa sundu. Madrid'in iki saat doğusunda yer alan ve tarihi merkezinde çoğunluğu yaşlı yaklaşık 30 daimi sakinin yaşadığı Olmeda de la Cuesta'da, taşınmazlar için resmi ihaleler düzenlendi.

105 EURO’DAN BAŞLAYAN AÇIK ARTIRMA

İspanya Resmi Devlet Gazetesi’nde (BOE) yayımlanan ilanlara göre Maliye Bakanlığı, kasabadaki 15 kırsal parseli üç kademeli açık artırma usulüyle satışa çıkardı. İlk turda başlangıç fiyatları 105 ile 600 Euro (5 veya 32 bin lira) arasında belirlenirken, teklif gelmeyen parseller sonraki turlarda farklı fiyat aralıklarıyla yeniden listelendi.

Belediyenin yürüttüğü ayrı bir satışta ise büyüklükleri 205 metrekareye kadar ulaşan sekiz imar arsa parseli 200 ile 1.300 Euro (10 veya 69 bin lira) arasındaki başlangıç bedelleriyle sunuldu. İhale şartnamesine göre, belediye satışından arsa alan kişilerin iki buçuk yıl içinde bir konut veya iş yeri inşa etme zorunluluğu bulunuyor.

SADECE 3000 KİŞİ YAŞIYOR

Kasabadaki tek okul öğrenci yetersizliği nedeniyle 40 yıl önce kapanırken, sağlık hizmeti haftada bir kez gelen doktor tarafından sağlanıyor. Bir adet barın faaliyet gösterdiği yerleşimde, bölge genelinde yaklaşık 3.000 kişi yaşasa da tarihi merkez nüfusu 30'un altında kalıyor. Belediye Başkanı Jose Luis Regacho, yerel istihdam olanaklarının bulunmadığını ve bölgenin uzaktan çalışanlar veya bağımsız geliri olan bireyler için uygun olduğunu ifade etti. Satışa sunulan bazı parsellerin içerisinde doğal mağaraların da yer aldığı bildirildi.

ALIM VE MÜLKİYET KOŞULLARI

İhaleler kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilirken, katılımcılardan teklif bedelinin %5'i oranında teminat yatırmaları istendi. Satışların "mevcut koruma durumunda" yapıldığı ve sonradan durum ya da tanım hatalarına ilişkin hak iddia edilemeyeceği belirtildi.

AB vatandaşları vize şartı olmadan bölgeye yerleşebilirken, AB dışı ülke vatandaşlarının oturum izni alması gerekiyor. İhaleyi kazanan alıcıların, gayrimenkul bedelinin tamamını bir ay içinde ödemesi ve noter ile tapu tescil masraflarını karşılaması şart koşuluyor.