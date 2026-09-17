Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyü, Türkiye sınırlarını aşan sıra dışı bir başarı hikayesine imza atıyor. Sadece 335 kişinin yaşadığı bu küçük köy, ülkenin dört bir yanından getirilen yaş erikleri geleneksel yöntemlerle kurutarak dev bir ekonomi yaratıyor. Evlerin damlarına ve geniş arazilere serilen erikler köyü rengarenk bir tabloya dönüştürürken, elde edilen lezzet Azerbaycan’dan Japonya’ya kadar ulaşıyor.

5 GÜNDE HAZIRLANIYOR MİLYONLARCA LİRA KAZANDIRIYOR

1990'lı yıllarda kendi ürünleriyle başlayan bu serüven, yoğun taleple birlikte devasa bir ticarete dönüştü. Tokat, Afyonkarahisar ve Isparta gibi illerden getirilen 1500 tonun üzerindeki taze erik, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle güneşte kurutuluyor. Yaklaşık 500 ton kuru erik elde edilen bu süreç, bölge ekonomisine yılda yarım milyar liraya yakın katkı sağlarken, dışarıdan gelen yüzlerce mevsimlik işçiye de ekmek kapısı oluyor.

JAPONLAR BAĞIMLISI OLUYOR

Ürünlerin markalaşması ve pazarlanmasında Kapadokya Yöresi Kadın Kooperatifleri Birliği kritik bir rol üstleniyor. Üretimi endüstriyel boyuta taşımak ve ihracat ağını genişletmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kapadokya Yöresi Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı İnci Mine Özkan, "Burada öncelikle hedefimiz erik ihracatı. Geçen yıl Azerbaycan ve Japonya'ya giden eriklerimiz için bu yıl Balkan ülkeleri ve Avrupa yolunu açmayı hedefledik. Hedefimiz, yaptığımız işlerin hepsini dünyaya tanıtmak. Kuru erik ihracatını markalaştırarak ilerletmek istiyoruz. Bu anlamda görünürlük açısından erik suyu ve erikli türev ürünler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

15 MİLYONLUK PROJE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Eriğe ait ürünlerin hepsinin marka patent çalışmasını yaparak Bahçeli köyünün tanınırlığını artırmak istiyoruz diyen Özkan, “Valilikle koordineli olarak, köy merkezinde kurutma ve paketleme tesisi kurmak üzere 15,5 milyon liralık bir proje yazıldı. Eğer bu olursa hanımların şu anda yaptığı işlerin hepsini endüstriyel bir şekilde ilerletecek kısa vade içinde bir projemiz var” açıklamasında bulundu.

"YILLIK EKONOMİYE YAKLAŞIK 500 MİLYON LİRA KATKIMIZ VAR"

İşin üretim ve istihdam boyutuna değinen Bahçeli köyü muhtarı Kadir Korkmaz ise, “Güneşte gün kurusu olarak kurutuyoruz. Aşağı yukarı 4-5 günde kuruma oluyor, paketleyip tüccarlarımıza veriyoruz. Daha çok Tokat, Afyonkarahisar, Isparta'dan tedarik ediyoruz. Şu an köyümüze 1500 ton üzerinde yaş olaraktan geliyor, kurutulmuş eriğimiz ise 500 ton oluyor. Köy dışından 250-300 kişi işçi olarak bundan faydalanıyor. Yıllık ekonomiye yaklaşık 500 milyon lira katkımız var. Projelerle bu işi büyüteceğiz”

Köy sakinlerinden Osman İş de ata mesleği haline gelen bu üretimin yurt dışına ihraç edilmesinden büyük gurur duyduklarını ve bu pazarın daha da büyümesini istediklerini belirtti.