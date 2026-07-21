İspanya’nın Soria vilayetine bağlı Arenillas köyü, nüfus azalmasıyla mücadele etmek ve kamu hizmetlerini sürdürebilmek amacıyla yeni aileleri kapsayan bir yerleşim ve istihdam programı açıkladı.

Yaklaşık 45 kayıtlı sakini bulunan Arenillas’ta yürütülen program; köyde sürekli ikamet etme koşuluyla ücretsiz konut, belediye bünyesinde maaşlı inşaat işi ve köy barını işletme imkanı sunuyor.

ŞARTLAR ORTAYA ÇIKTI

Ayuntamiento de Arenillas (Arenillas Belediyesi) ve yerel kültür derneği tarafından yönetilen başvuru sürecinde sunulan imkanlar ve aranan şartlar şu şekilde:

Belediye mülkiyetinde bulunan yenilenmiş ve donanımlı ev için hak sahiplerinden kira talep edilmeyecek. Elektrik, su, ısınma ve kişisel giderler aileler tarafından karşılanacak.

Seçilen kişiye, belediye binaları ile altyapının bakım ve onarım işlerinde görev yapmak üzere kadrolu ve maaşlı inşaat işçisi statüsü verilecek.

Aileye, köyün tek kapalı buluşma noktası olan sosyal tesisi (bar social) işletme imkanı tanınabilecek.

Program bir vize veya oturum izni sağlamamaktadır. Başvuru yapacak kişilerin halihazırda İspanya veya Avrupa Birliği (AB) / Avrupa Ekonomik Alanı (AET) ülkelerinde yasal olarak yaşama ve çalışma hakkına sahip olması ya da geçerli bir İspanya çalışma izninin bulunması gerekiyor.

ALTYAPI VE ULAŞIM DETAYLARI

Köyde uzaktan çalışmaya uygun internet altyapısı bulunurken, temel hizmetler çevre beldelere bağlı olarak yürütülüyor.

Çocuklu aileler için eğitim hizmeti, 20 kilometre mesafedeki Berlanga de Duero kasabasında bulunan bölgesel okulda sağlanıyor. Castilya ve Leon Özerk Hükümeti (Junta de Castilla y León) öğrencilere ücretsiz okul otobüsü hizmeti sunuyor.

Sağlık merkezleri, süpermarketler ve resmi kurumlar yakındaki büyük kasabalarda yer alıyor.