Fransa'nın Burgonya eyaletinde yer alan Châteauneuf-en-Auxois köyü, kalıcı 76 sakinine karşın her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Orta Çağ mimarisini günümüze kadar korumayı başaran yerleşim yeri, Kafkasya ve Avrupa genelindeki tarihi köy listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

KÖYDEKİ MİMARİ VE KALE NASIL KORUNDU?

1. yüzyıldan kalma Châteauneuf Kalesi, 20 metre yüksekliğindeki ana kulesiyle Oxoa Vadisi'ne hakim konumda yer alıyor. Fransız Devrimi döneminde yerel bir vatandaş tarafından satın alınarak yıkılmaktan kurtarılan tarihi yapı, günümüzde Fransız Ulusal Anıtlar Merkezi denetiminde varlığını sürdürüyor.

KÖYÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL CAZİBESİ NEREDEN GELİYOR?

1. ve 16. yüzyıllardan kalma taş döşeli sokakları ve tarihi evleriyle öne çıkan köyde, zanaatkarlar tarihi binalarda üretim yapmaya devam ediyor. Bölgedeki 12. yüzyıla ait Aziz Filip ve Aziz Yakup Kilisesi ise Orta Çağ freskleri ve 14. yüzyıldan kalma Meryem Ana heykeliyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

BÖLGEDE HANGİ ROTATALAR YER ALIYOR?

Köy çevresinde Route des Grands Crus bağ rotası ve Burgonya Kanalı boyunca uzanan 242 kilometrelik yürüyüş ile bisiklet parkurları bulunıyor. Her yıl temmuz ayında düzenlenen Les Médiévales de Châteauneuf festivali kapsamında tarihi canlandırmalar, fuarlar ve geleneksel el sanatları gösterileri gerçekleştiriliyor.