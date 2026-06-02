Kurban Bayramı tatili, Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Çeşme’de yoğun bir hareketliliğe sahne oldu. Yıl boyunca yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu, 9 günlük tatil süresince 1 milyona ulaşarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden gelen tatilciler, ilçedeki otel, pansiyon ve yazlıkları doldurdu. Plajlar, restoranlar, marinalar ve alışveriş noktalarında gün boyu yoğunluk yaşanırken, araç trafiği de zaman zaman uzun kuyruklara neden oldu.

Bayram döneminde doluluk oranlarının üst seviyelere çıktığı Çeşme’de turizm işletmeleri hareketlilikten memnun kalırken, ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlandı. Yetkililer, artan nüfus nedeniyle temizlik, güvenlik ve ulaşım hizmetlerinde ek önlemler alındığını belirtti.