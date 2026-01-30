Yeni bir hayat kurmak isteyenlere İrlanda hükümeti bu hayali gerçekleştirmek için yüklü bir nakit ödeme yardımı yapacağını duyurdu. Nedeni ise denizaşırı toplulukları canlandırmak ve nüfus artışını teşvik etmek.

PROJENİN ADI: YAŞAYAN ADALARIMIZ

İrlanda hükümetinin 'Yaşayan Adalarımız' (Our Living Islands) stratejisinin bir parçası olan bu projenin temel amacı, ana karaya köprüyle bağlı olmayan ve gelgitler nedeniyle ulaşımı kısıtlanan 30 farklı adada sürdürülebilirliği sağlamak.

80.000 EURO'DAN FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Açıklanan proje kapsamında, hükümetin belirlediği adalara taşınanlara, 84.000 Euro'ya kadar hibe desteği sağlanacak. Fakat bu ödeme doğrudan bir taşınma ücreti değil. Adadaki harap olmuş mülkleri kurtarma fonu olacak.

İŞTE TEMEL ŞARTLAR:

Adaya yerleşenlerin bu adalardan birinde bir mülk satın alması ya da sahip olması gerekiyor. Satın alınan bina 1993'ten önce inşa edilmiş olmalı. Binanın en az iki yıldır boş olduğu belgelenmelidir.

Ödenen hibeyi kişinin, yapısal iyileştirme ve dekorasyon gibi inşaat ve yenileme işlemlerinde kullanılması gerekiyor.

ADALARA ÖDEME YAPILMASININ NEDENİ

Verilecek hibeler, İrlanda ana karasında halihazırda uygulanan "Croí Cónaithe" programının bir uzantısı oluyor. Ancak adalardaki altyapı eksikliği ve nakliye zorlukları nedeniyle maliyetlerin daha yüksek olacağı öngörüldüğünden, ada hibeleri ana karaya göre daha yüksek tutuldu.

HANGİ ADALAR VAR?

Arranmore Adası: Donegal kıyılarında, altın kumlu plajları ve sarp kayalıklarıyla ünlü.

Clare Adası: Mayo kıyılarında, sadece 160 kişilik nüfusuyla tam bir yürüyüşçü cenneti.