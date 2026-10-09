Avrupa'nın göbeğinde, Türkiye’de neredeyse telefon fiyatına daire sahibi olmak artık gerçek oldu. Macaristan’ın kuzeyinde, Slovakya sınırına komşu olan tarihi Salgótarján kentinde nüfus azalınca emlak piyasası adeta çöktü. Kentte 2+1 ve 3+1 büyüklüğündeki daireler, popüler emlak sitelerinde ortalama 4.000 ila 8.000 euroya (yaklaşık 221 bin 595 TL- 443 bin 101 TL) arasında satışa çıktı.

NÜFUSU AZALMAYA BAŞLAYINCA EV FİYATLARI DÜŞTÜ

Bir zamanlar Macaristan'ın en önemli maden ve ağır sanayi merkezlerinden biri olan Salgótarján'ın kaderi, komünizm rejiminin sona ermesi ve fabrikaların teker teker kapısına kilit vurmasıyla tamamen değişti. İstihdam olanaklarının tükenmesiyle birlikte, özellikle genç nüfus iş bulabilmek amacıyla başkent Budapeşte’ye veya yurt dışına göç etti. Kentte yaşanan bu kitlesel nüfus kaybı, emlak piyasasını tarihin en dip seviyelerine çekti.

TÜRKİYE'DE TELEFON FİYATINA DAİRE SATILIYOR

Türkiye’de ortalama telefon fiyatına satılan bu evler, yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Şehirde binlerce boş dairenin bulunması fiyatların yükselmesini engellerken, yerel yönetimler kenti yeniden cazibe merkezi haline getirmek ve göçü durdurmak için çeşitli sosyal projelere odaklanıyor. Ancak mevcut tabloda Salgótarján, Avrupa'da barınma krizinin tam aksine "neredeyse bedavaya" konut sunan nadir bölgelerden biri olmayı sürdürüyor.