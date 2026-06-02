Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan resmi verilere göre, 287 bin nüfuslu São José, eyaletin en kalabalık beşinci belediyesi konumunda bulunuyor. Eyalet başkenti Florianópolis'e köprü bağlantısıyla komşu olan kent, stratejik konumu ve bütçe dengesi nedeniyle göç dalgası alırken, kentsel büyüme ile tarihi mirası bir arada yürüten koruma modeliyle dikkat çekiyor.

AKTİF ŞİRKET SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Santa Catarina Eyaleti Ticaret Kurulu Gözlemciliği (Jucesc) verilerine göre, São José genelinde aktif faaliyet gösteren şirket sayısı 50 bini aşmış durumda. Kent ekonomisi ağırlıklı olarak lojistik, hizmet sektörü, ağır sanayi ve perakende ticarete dayanıyor. Coğrafi olarak Brezilya kıyı şeridinin ana karayolu koridoru olan BR-101 otoyolu üzerinde yer alan kent, Hercílio Luz Uluslararası Havalimanı'na olan 15 kilometrelik yakınlığıyla da lojistik dağıtım ağı avantajı sağlıyor.

Gelişmiş altyapı projeleri kapsamında Beira-Mar Continental bölgesinde yürütülen sahil canlandırma çalışmaları, bisiklet yolları ve yürüyüş parkurları kentsel yaşam kalitesi endeksini doğrudan yükseltiyor.

1750 YILINDAN KALMA AZOR KÜLTÜRÜ KORUNUYOR

São José, 19 Mart 1750 tarihinde Portekiz'in Azor Adaları'ndan gelen 182 çift tarafından kuruldu. Kent yönetimi, Kobrasol ve Campinas gibi modern gayrimenkul projelerinin yükseldiği semtlerin yanı sıra, sömürge dönemine ait mimari yapıları barındıran Tarihi Merkez bölgesini yasal koruma altında tutuyor.

1772 yapımı Solar Ferreira de Mello binasında hizmet veren Belediye Tarih Müzesi ve tarihi Adolpho Mello Tiyatrosu bu kültürel koruma politikasının merkezinde yer alıyor. Deniz ürünleri ve geleneksel pirão yemeklerine dayalı Azor mutfağı ise kent turizminin en önemli gelir kalemlerinden birini oluşturuyor.