İzlanda, yabancıların topluma entegrasyonu konusunda dünyadaki en iyi sicillerden birine sahip ülke olarak öne çıktı. Nüfusunun yaklaşık dörtte birini göçmenlerin oluşturduğu ve sakinlerinin yüzde 98'inin İngilizce konuştuğu kuzey ülkesi, genel misafirperverlik sıralamasında zirveye yerleşti.

İZLANDA GÖÇMENLER İÇİN HANGİ AVANTAJLARI BARINDIRIYOR?

Araştırma verilerine göre, İzlanda'daki yabancıların yüzde 84,2'si bir işe sahip ve ülkenin vize politikası çoğu Avrupa Birliği ülkesiyle benzer bir açıklık gösteriyor. Bu kriterlerle İzlanda, 10 üzerinden 8,94'lük bir genel misafirperverlik puanı elde etti.

Ancak bu kuzey ülkesinde yaşamanın ciddi dezavantajları da bulunuyor. Özellikle başkent Reykjavik'te yaşam maliyetleri dünyanın en yüksek seviyelerinde seyrediyor ve sık sık İsviçre ile Singapur ile karşılaştırılıyor. Ayrıca kış aylarında, özellikle Aralık ayında sadece dört saat gün ışığı görülüyor.

LÜKSEMBURG VE YENİ ZELANDA SIRALAMADA NASIL YER ALDI?

Listenin ikinci sırasında yer alan Lüksemburg'un en büyük avantajı, nüfusunun yüzde 51,2'sini göçmenlerin oluşturması oldu. Yabancılar bu sayede halihazırda kurulmuş uluslararası bir ortama kolayca dahil olabiliyor. Ülke; yaşam kalitesi, konut koşulları ve sosyal göstergeler açısından yüksek puanlar aldı.

Yeni Zelanda ise geleneksel olarak popüler olan komşusu Avustralya'yı geride bırakarak üst sıralarda yer aldı. Yeni Zelanda'da göçmen oranı daha düşük olsa da yabancılar arasındaki istihdam oranı daha yüksek ve vize almak daha kolay. Avustralya'da vasıflı profesyoneller için yaş sınırı 45 iken, Yeni Zelanda 55 yaşına kadar izin veriyor.

YABANCILAR İÇİN EN İYİ ŞEHİR HANGİSİ?

Şehirler kategorisinde İsviçre'nin Zürih kenti, yüksek güvenlik ve düşük sosyal gerilim seviyeleriyle birinci sırada yer aldı. Zürih, yüksek yaşam maliyetine rağmen rekabetçi maaşları ve yüksek yaşam standartları nedeniyle yabancı çalışanlar için en cazip destinasyon olmaya devam ediyor.

Buna karşılık Japonya ve Güney Kore sıralamada gerilerde kaldı. Güney Kore'de göçmenler arasındaki istihdam oranı sadece yüzde 5,3 iken, Japonya'da bu oran yüzde 2,8'de kalarak yabancıların iş ararken karşılaştığı zorlukları ortaya koydu.

GÖÇ SÜRECİNDEKİ EN BÜYÜK YANILGI NEDİR?

William Russell Direktörü William Cooper, bir ülkenin popülerliğinin her zaman kolay uyum anlamına gelmediğini belirtti. Birçok gurbetçinin popüler ülkelerin otomatik olarak sorunsuz bir taşınma garantisi sunduğuna inandığını söyleyen Cooper, bunun büyük bir hata olduğunu vurguladı.

Cooper'a göre en büyük zorluklar ilk aylarda, sağlık sisteminde yol bulmak ve istikrarlı bir gelir kaynağı edinmek gibi aşamalarda ortaya çıkıyor. Bu yüzden taşınma aşamasına hazırlık yapmanın, ülke seçmekten daha kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Dünya genelinde 2026 yılı için belirlenen en misafirperver ilk 10 ülke sırasıyla şöyle: