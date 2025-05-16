NBA play-off'larında Nuggets, Thunder karşısında seriyi 3-3'e getirdi.
Kazananın Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacağı serinin son maçı 18 Mayıs Pazar günü oynanacak.
SERİDE DURUM EŞİTLENDİ
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 119-107 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.
Ball Arena'daki müsabakada Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşları Jamal Murray 25, Christian Braun ise 23 sayılık katkı verdi.
Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayısı galibiyete yetmedi.
Kazananın Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacağı serinin son maçı 18 Mayıs Pazar günü oynanacak.